Хода УПЦ (МП) і два з половиною роки України з томосом

Українська православна церква (Московського патріархату) відзначила у Києві чергову річницю Хрещення Русі хресною ходою за участі десятків тисяч осіб. В УПЦ (МП) наголошують: вони за єдність суспільства, за мир, вони не є «росіянами в Україні», всі учасники хресної ходи є українці, які підтримують Україну. Водночас в УПЦ (МП), як і раніше, негативно оцінюють і надання томосу про автокефалію Православній церкві України (ПЦУ), і його наслідки. Минуло два з половиною роки після отрмання Україною томосу – куди прийшло протягом цього часу українське православ’я?

27 липня вірні Української православної церкви (Московського патріархату) провели в Києві на Володимирській гірці молебень із нагоди 1033-ї річниці хрещення Русі. За підрахунками Нацполіції, у заході взяли участь 55 тисяч осіб. Після молебню парафіяни УПЦ (МП) провели хресну ходу до Києво-Печерської лаври. 28 липня вранці предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій очолить урочисту літургію на площі перед Успенським собором лаври.

Під час заходу УПЦ (МП) 27 липня рух автівок перекрили в столиці України від Європейської площі до кінцевої точки руху колони, на узбіччях дороги чергували поліцейські та нацгвардійці. У Києві утворилися величезні затори.

«Хресна хода – тріумф, торжество!»

Речник відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ (МП) Миколай Данилевич дав коментар Радіо Свобода, ідучи у хресній ході в Києві разом з іншими парафіянами цієї церкви. Миколай Данилевич стверджував, що сьогоднішня хода стала особливою. Адже це – перша хресна хода після послаблення обмежень через пандемію ковіду. Парафіяни раді зібратися разом і знову засвідчити свою віру, зазначив священник УПЦ (МП).

«Я бачу зараз в очах учасників ходи піднесення, радість. Якщо коротко охарактеризувати, це – тріумф, торжество. При тому, що зараз – розпал літа, спека, але люди дуже хотіли приєднатися до цієї хресної ходи. Самі хотіли! Багато прибуло до Києва на власному транспорті. А хто їхав на автобусах, то іноді навіть бракувало місць, настільки люди бажали взяти участь у цій Хресній ході. Наша церква ні проти кого не налаштована. Вона підтримує державу, Україну. Дехто нас називає «росіянами в Україні», «москалями». Вибачте, тут на хресній ході всі йдуть українці! Це все – українці! Ніхто сюди не завозить росіян, кордон закритий», – сказав речник відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ (МП)

«Не опинитися у міжнародній церковній ізоляції»

Натомість релігієзнавець, директор ГО «Центр релігійної безпеки» Дмитро Горєвой навів Радіо Свобода свої дані: для організації доставки вірних із регіонів на хресну ходу в Києві були задіяні певні політичні сили. Дмитро Горєвой має на увазі «Опозиційну платформу за життя» Віктора Медведчука.

«Мої джерела з регіонів кажуть, що така підтримка (організації хресної ходи – ред.) була. Також ми бачили на сьогоднішній хресній ході ієрархів інших помісних церков – зокрема, Сербської, Чехословацької. Ці церкви тяжіють до промосковського погляду на ситуацію з українським православ’ям і отриманням Україною томосу, однак це інші помісні церкви у світі. І це є певним сигналом у контексті майбутнього візиту патріарха Варфоломія (Україна на 30-у річницю Незалежності очікує на візит Вселенського патріарха Варфоломія. Захід готують майже рік. Релігійного лідера запросили президент та прем’єр-міністр України – ред.). Сигналом, що УПЦ (МП) не опинилася у міжнародній церковній ізоляції» – вважає експерт.

УПЦ (МП) після томосу «консолідувалася, об’єдналася»

Відзначення 1033-ї річниці хрещення Русі відбувається через два з половиною роки після отримання томосу про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ).

Оцінюючи ці два з половиною роки, Миколай Данилевич сказав про привнесення «конфліктності в релігійну сферу України». Він негативно оцінює і отримання томосу, і його наслідки. Свою думку Миколай Данилевич обґрунтував «захопленням храмів» в Україні. За його даними, протягом останніх двох з половиною років захопили 142 парафії Української православної церкви (Московського патріархату). Ще є близько п’ятисот випадків «незаконної» перереєстрації парафій УПЦ (МП), сказав Миколай Данилевич.

Водночас він визнає випадки вільного переходу громад УПЦ (МП) до Православної церкви України. За його статистикою, таких випадків було 92. (Загалом, за підрахунками УПЦ МП, наприкінці 2012 року в її складі перебували 11 393 парафії – ред.) Миколай Данилевич при цьому наголосив, що навіть коли у певної громади УПЦ (МП) «позабирали храми», місцева спільнота залишається, не покладає руки і будує, відбудовує свої храми. Мовляв, ледь не щотижня церковні ЗМІ розповідають про те, що в певному містечку чи селі спорудили або освятили новий храм УПЦ (МП).

«Тому наша церква консолідувалася, об’єдналася. І сьогоднішня хресна хода є певним вираженням цієї єдності. Напередодні 30-річчя Незалежності України ми хотіли б послати такий меседж: не треба робити всередині України ворогами велику частину людей! Ми – такі ж громадяни України, які, наприклад, служать в армії, які сплачують податки, які виховують своїх дітей, які працюють в Україні і на благо України. І тому та ідеологія, яку ми спостерігали при попередньому президентові й зараз частково залишки її є – вона глибоко помилкова. Вона веде не до єдності українського суспільства, а до його поділу. А ми – за єдність, за мир, за спокій. І цією хресною ходою ми це демонструємо», – переконував Миколай Данилевич.

«Більшість судових справ ПЦУ виграє»

Релігієзнавець Дмитро Горєвой інакше коментує факти переходу громад до ПЦУ. Він не вважає, що проти УПЦ (МП) чинять «гоніння» та «захоплень храмів». Експерт обґрунтовує свою позицію судовими рішеннями в Україні з цього питання.

«Звичайно, не з такою динамікою, як відразу після одержання томоса, але перехід парафій до Православної церкви України триває. З плином часу поступово вирішуються судові процеси. Коли сотні парафій переходили з Московського патріархату до ПЦУ, УПЦ (МП) всіляко намагалася заблокувати цей процес і подавала численні позови. І от зараз ми читаємо, чуємо від представників ПЦУ, що більшість таких судових справ ПЦУ виграє. Точніше, виграють громади, які доводять у суді своє право на вільну зміну своєї віросповідної належності», – зауважує Дмитро Горєвой.

Томос не в топі?

Релігієзнавець визнає, що отримання томосу перестало бути топовою новиною для України і про цей факт чимало українців не згадують. Протягом останніх двох із половиною років в Україні сталися екстраординарні події, які не могли не затінити на певний час томос, констатує експерт. Обрання зі значною перевагою президентом людини, яка до цього зовсім не займалася політикою, формування – вперше в історії незалежної держави – монобільшості у Верховній Раді, а також пандемія ковіду, від якою потерпає весь світ. Це все змінило інформаційне поле, проте надання Київській митрополії автокефального статусу залишається дійсно історичною подією, стверджує Дмитро Горєвой. Подією, на його погляд, позитивною.

Православна церква України відмовилась цього року від традиційної ходи з нагоди хрещення України-Русі через карантинні обмеження. Але це стосується тільки ходи, загалом святкування ПЦУ проводить.

Зокрема, 28 липня у Києві, у Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі митрополит Епіфаній очолить літургію з нагоди відзначення 1033-ї річниці Хрещення Руси-України. Цього ж дня предстоятель ПЦУ здійснить молебень біля пам’ятника князю Володимиру.