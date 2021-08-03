Рубли через Южную Осетию, доллары – через Венесуэлу. Как работают «банки» группировок «ЛДНР»    

Очереди, ругань и гневные посты в интернете. В Донецке из-за нехватки сотрудников и наплыва людей отделения «банка»​ не справляются с работой. Несмотря на жару, люди ждут в очередях, ведь других банков в Донецке, да и в Луганске, нет. Как Россия накачивает деньгами «банки» группировок и при чем здесь Южная Осетия и Венесуэла?

– А нам что делать? А мне что делать?

– Вам – ждать. У меня один кассир. Потому что второй в отпуске.

– Ну вот, он в отпуске, а я свой выходной должен простоять, возле кассы ждать!

Дончане ругаются в очереди. Люди часами не могут попасть в одно из отделений так называемого «центрального банка», подконтрольного группировке «ДНР». В основном, хотят заплатить за коммунальные услуги.

Представитель «банка» поясняет: внутри есть еще очередь людей, которые хотят получить перевыпущенные карточки, заплатить налоги.

Бабушка, – я чуть ее не убила

Похоже, что у сотрудницы начинают сдавать нервы: «Бабушка, – я чуть ее не убила, если честно: шесть книжек (за коммунальные услуги – ред.) принесла, шесть! А мне ее выгнать?! Мне ее выгнать?!»

Об очередях в банк пишут и местные телеграм-каналы. Допускают, что коллапс возник из-за того, что люди массово пошли получать перевыпущенные карточки.

Например, телеграм-канал «Донбасс решает», который явно работает на российские силы, рассказывает историю дончанки Елены: женщина неделю пыталась получить зарплатную карту, простояла 3,5 часа в очереди, но в отделение так и не попала. Охрана выгнала Елену со словами «вышла наружу», «не галдеть».

Охранник регулировал и быстро все решилось!!

Очереди в банки активно обсуждают пользователи интернета. Дончанка делится опытом: «Мы тоже потратили 15 минут времени на очередь и 3 минуты на обслуживание. Все!!!! Но когда подошли к банку, очередь была 25 человек. Охранник регулировал и быстро все решилось!!».

Да эти очереди абсолютно всегда!!

Есть и такие комментарии: «Твари! Да эти очереди абсолютно всегда!! Скотину (людей) даже в отделение не пускают, стойте на солнце 2 часа минимум жарьтесь, а зимой мёрзните...»

Дошло до того, что в Донецке установили особый график для получателей перевыпущенных карт.

Житель Донецка описывает Радио Донбасс.Реалии, как на практике работает банковская система:

Банкоматов явно недостаточно

– Банкоматов явно недостаточно: постоянно наблюдаются очереди при снятии по 10-20 человек.

Многие жители ОРДЛО платят через кассы

Конечно, было бы удобней платить коммуналку через интернет, но, насколько мне известно, многие жители ОРДЛО платят через кассы, ведь большинство уже зрелого возраста.

Отправлять и получать деньги в рублях можно как в РФ, так и оттуда, главное – знать номер карты «Сбербанка». Так же и с Крымом. В «ДНР» есть такие специальные точки по переводам. Как правило, за такие переводы взимают 1-2%. В некоторых процент берут в зависимости от

Из Европы переслать доллары или евро – уже проблема

суммы. Также многие пенсионеры со своих карт украинского «Ощадбанка» обналичивают гривны. Там берут, кажется, 5-10% комиссии. А вот из Европы переслать доллары или евро – уже проблема. Скажем, есть вариант через Western Union: но там тогда очень большая комиссия выходит.

Более того, в этих условно «официальных» точках по переводу/обналу 1 грн. = 2,45 руб. В то время, как везде курс 1 грн = 2,6 руб. В городе говорят, эти точки дают «на лапу» «МГБ» и «налоговой».

Не хочется терять на курсе

Поэтому многие горожане, и я в том числе, вынуждены искать «партнеров по обналичиванию» в соцсетях. С одной стороны немного рискованно, с другой – не хочется терять на курсе. В этой группе есть потенциальные клиенты (партнёры): люди созваниваются, договариваются о курсе и встрече, и уже на месте проводят денежные операции.

Как устроена банковская система в оккупации

Так называемый «Центральный республиканский банк» группировки «ДНР» основали в октябре 2014 года. На карты ЦРБ начисляют зарплаты работникам «госпредприятий», пенсии и стипендии. Можно делать разные платежи, в том числе, и за коммунальные услуги.

Работает интернет-банкинг и мобильное приложение для системы Android .

Так называемый «Государственный банк» группировки «ЛНР» создали в декабре 2014 года. Работает мобильное приложение «Госбанк-online». Банк выплачивает разные соцвыплаты, пенсии, страховки, принимает коммунальные платежи, оказывает другие услуги.

Квадрат «Москва – Южная Осетия – Донецк – Луганск»

В 2018 году группировка «ДНР» разрешила работать в Донецке «Международному Расчетному Банку» (МРБ) из непризнанной республики Южная Осетия.

Группировка «ЛНР» разрешила работать тому же южноосетинскому банку в 2015 году.

«ЛНР» появилась возможность производить безналичные операции в рублях

Российское РИА Новости приводит слова Феликса Зассеева, главы Нацбанка самопровозглашенной Южной Осетии: «В Международном расчетном банке отрыты счета луганских предприятий. В свою очередь, корреспондентский счет этого банка открыт в Нацбанке Южной Осетии. Благодаря расчетному банку у «ЛНР» появилась возможность производить безналичные финансовые операции в рублях».

Проводить расчеты «ДНР» с Россией, как через офшор

А Журналист «Эхо Кавказа» Мурат Гукемухов сравнивает южноосетинский банк с офшором: «Вскоре после того, как республика признала независимость «ДНР», группа югоосетинских предпринимателей предложила идею – создать коммерческий банк, чтобы проводить через него расчеты «ДНР» с Россией, как через офшор, который не подпадает под западные санкции».

Банки в ОРДЛО не блокируют из-за риска гуманитарной катастрофы – Кущ

По подсчетам финансового аналитика Алексея Куща, несколько лет назад в банковской системе, подконтрольной группировке «ДНР», оборот денег, заведенных из России, составил примерно 40-50 миллиардов рублей. На сегодня, допускает Кущ, оборот вырос до 90 миллиардов рублей. Это деньги, в основном, на выплату пенсий, зарплат и пособий.

Как рубли попадают в систему? Деньги «перегоняют» через самопровозглашенную Южную Осетию. Ведь Россия признала ее независимость. А Южная Осетия признала независимость группировок «ЛДНР».

Так называемый «банк» «ДНР» имеет корреспондентские связи с южноосетинскими банками

«Так называемый «банк» «ДНР» имеет прямые корреспондентские связи с южноосетинскими банками. С южноосетинскими банками устанавливают корреспондентские отношения московские банки. Московские банки перечисляют южноосетинским, а южноосетинские уже перечисляют в «центральный банк» группировки «ДНР», – рисует схему денежных потоков финансовый аналитик.

Валютные платежи, допускает Кущ, могут проходить через венесуэльские банки, ведь Венесуэла признала независимость самопровозглашенной Южной Осетии.

Откуда деньги? По мнению Алексея Куща, рубли идут как дотации от России и как выручка от продажи продукции, произведенной в оккупации и перемаркированной на российских завод уже как российский продукт.

Как вывести деньги? Через благотворительные фонды

«Как вывести деньги от продажи этих товаров? Через специальные благотворительные фонды: российское предприятие перечисляет деньги (за минусом комиссии) в благотворительный фонд. А благотворительный фонд, который поддерживает гуманитарные проекты в «ДНР», перечисляет их на гуманитарную помощь», – поясняет Алексей Кущ.

Зачем эти схемы с Венесуэлой и Южной Осетией: не проще ли России открыть в Донецке и Луганске филиалы своих банков? Такой шаг, объясняет эксперт, навлек бы санкции на банковскую систему России. А Украина имела бы основания обратиться в FATF – межправительственный орган по противодействию отмыванию денег – с жалобой на возможное финансирование незаконных вооруженных формирований.

Но почему же Украина не жалуется на схему с Южной Осетией и Венесуэлой? По личному мнению Куща, есть негласный консенсус между участниками переговоров по Донбассу: Украина «не замечает» работу банков «ЛДНР» с помощью России и не блокирует ее работу. Ведь, если банки в ОРДЛО заблокировать, говорит финансовый аналитик, полтора миллиона человек, которые получают пенсии, зарплаты и другие выплаты, окажутся на грани гуманитарной катастрофы.

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