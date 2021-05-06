«Чугун поедет в Турцию»: в ОРДО собрались торговать сплавом из шлака

На Зуевском энергомеханическом заводе (это неподконтрольная Украине территория) запустили литейный цех. СМИ, подконтрольное группировке «ДНР», сообщило: на предприятие пришел «арендатор», а чугун, добытый из шлака, планируют продавать в Турцию. Что происходит с экономикой ОРДЛО, и как этот чугун переправить на внешние рынки?

Зуевский энергомеханический завод (ЗЭМЗ) в Зугрэсе простаивал семь лет. И вот 16 марта этого года на территории завода возобновили работы в литейном цехе. Об этом рассказали в видео подконтрольного оккупационной администрации Донецка телеканала «Юнион». Вот как описывает возобновление работы Николай Устинов (его представили как начальника производства): «Запускать было тяжело, долго, нервно. С горем пополам запустили».

Чугун из Зугрэса – на экспорт?

Алексей Мовчан, представитель так называемого «Министерства промышленности и торговли «ДНР», рассказал, что работы в литейном цехе – это один из этапов программы. Эту программу, по словам Мовчана, разработало некое ООО «Донметэкспо» вместе с «министерством». Ее суть – переработка сталеплавильного шлака в чугун. Перерабатывать шлак будут еще «Донгормаш», «Донметэкспо» и «Горловский машиностроительный завод».

С этого завода чугун поедет к заказчикам в Турцию

В эфире пояснили зрителям, что продавать будут все: и чугун, и отходы его производства: «Конкретно с этого завода чугун поедет к заказчикам в Турцию. Сама программа нацелена еще на безотходное производство: в планах остатки после плавок чугуна реализовывать предприятиям, где производят строительно-бетонные смеси».

«РосАтом» и «пленки Тупицкого»

Сам завод основали в 1945 г. Он выпускал разные типы кранов, различное промышленное оборудование. ЗЭМЗ упоминается как участник выставки «Атомная промышленность-2010». Эта выставка проходила при поддержке Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (Россия). А еще завод был в списке участников выставки «Атомекс Северо-Запад 2012» (это форум поставщиков атомной отрасли).

А российское издание «Эксперт» в 2017 году сообщило, что Зуевский завод, поставщик российского «Росатома», остановлен полностью.

Предприятие из Зугрэса упоминается в так называемых «пленках Тупицкого». Проект Радио Свобода «Схемы» опубликовал разговор донецкого бизнесмена Владислава Дрегера с тогда – заместителем главы Конституционного суда Украины Александром Тупицким. В 2006 году предприятие оформили на подконтрольное Дрегеру частное предприятие. Свою часть завода из Зугрэса, утверждают «Схемы», мог получить и Александр Тупицкий, который на то время руководил Куйбышевским районным судом Донецка. Во времена президентства Виктора Януковича против Дрегера возбудили уголовное дело по мошенничеству с отчуждением имущества ЗЭМЗ.

Приднестровье не сработало: РФ на Донбассе начинает разморозку – Алексей Кущ

Запуск производства в Зугрэсе показывает, что Россия продолжает реализовывать свою стратегию на Донбассе, считает Алексей Кущ, экономист и финансовый аналитик.

На первом этапе этой стратегии, по мнению эксперта, после начала экономической блокады ОРДЛО производственные мощности или остановили, или поддерживали минимальное производство. Это все делали с помощью «временных администраций». Эта фаза, говорит Кущ, длилась последние несколько лет. По мнению аналитика, Россия пыталась интегрировать промышленность ОРДЛО в структуру общеукраинской промышленности по примеру Приднестровья.

«По большому счету, Россия ставила перед собой аналогию с «Приднестровской молдавской республикой», и взаимоотношения Приднестровья и Кишинева. Там, несмотря на то, что политически конфликт не разрешен, – в экономическом плане предприятия Приднестровья интегрированы в экономическое пространство Молдовы. Они могут экспортировать свои товары с сертификатами происхождения, выданными легальными таможенными структурами Молдовы».

Утром деньги, вечером металл…

Этот этап, по наблюдениям экономиста, сейчас буксует. Поэтому, предполагает Алексей Кущ, Россия переходит сейчас ко второму этапу: это так называемая «разморозка». То есть, в ОРДЛО будет заходить государственный капитал под видом частных инвестиций.

Россия будет вкладывать капитальные затраты, а получать готовую продукцию

«В первую очередь, речь об угледобыче и металлургическом производстве. Россия будет вкладывать туда через посредничество коммерческих структур определенные капитальные затраты, а получать будет обратно готовую продукцию в виде сырья и полуфабрикатов. И потом эта продукция будет перемаркировываться на российских предприятиях и уже легально, как российский товар, экспортироваться на внешние рынки».

А часть оставшейся после такого обмена продукции, прогнозирует эксперт, предприятия из ОРДЛО смогут продавать в Россию. Эта страна, поясняет Кущ, один из крупнейших экспортеров угля и металла. Поэтому она не имеет экономически обоснованных причин покупать на Донбассе эти товары. Зато купленное в ОРДЛО можно перемаркировать и продать заграницу как товар российского производства.

Эта фаза российской стратегии характеризуется тем, что на смену временным администрациям к к руководству предприятиями приходят арендаторы. Именно они будут «инвестировать» российские государственные деньги. А форма аренды, говорит Кущ, подразумевает, что с законных собственников предприятий, если они захотят вернуть свои активы, эти арендаторы могут потребовать возмещения капитальных инвестиций в производства.

А что с Турцией?

Действительно ли оккупационная администарция может организовать экспорт чугуна из Зугрэса в Турцию? Алексей Кущ говорит, что это даже технически невозможно: на неподконтрольной Украине территории Донецкой области нет промышленного порта. А через Новоазовск это сделать невозможно. Поэтому есть два варианта: либо чугун будут вывозить на территорию России и там обозначать как российский товар; либо российские компании напрямую будут закупать этот чугун и потом перепродавать его на внешних рынках с российскими таможенными документами и с российскими сертификатами происхождения. Такой экспорт, допускает Алексей Кущ, может идти через порт Азов или через Таганрогский морской порт.

Теоретически, по мнению экономиста, Украина может прекратить такие схемы. Но, если Россия не будет вливать деньги в ОРДЛО, – это приведет к гуманитарной катастрофе на неподконтрольных территориях. Поэтому сейчас, по мнению эксперта, есть «молчаливый консенсус»: с одной стороны, есть блокада ОРДЛО, с другой стороны – там работает и квази-банковская система и квази-экономика. И Украина ничего не делает, чтобы эти процессы заблокировать, и не использует экономические инструменты деоккупации. И в этой ситуации на Донбассе все активней действует России со своими инструментами экономического контроля.

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