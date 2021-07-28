«Единая Россия» обещает «лучший в России» кадетский корпус на Донбассе

Новое милитарное заведение – кадетский корпус – собираются открыть в Антраците (это неподконтрольная Киеву часть Луганской области). Хотят учить и мальчиков, и девочек. Его создание поддерживает российская партия «Единая Россия» и называет заведение... лучшим в России.

«Девочек научат петь, танцевать и драться». Так российское издание «MK-DONBASS.RU» анонсирует открытие в Антраците кадетского корпуса.

Я надеюсь, он станет лучшим в России

Придумал все это Виктор Водолацкий, депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия». СМИ, подконтрольные группировке «ЛНР», приводят такие слова Водолацкого: «Сегодня «Единая Россия» оказывает максимальную поддержку и помощь жителям Донбасса. Мы открываем еще один кадетский корпус, теперь уже в Антраците. Он будет уникальный. Я надеюсь, он станет лучшим в России».

Уникальность милитарного заведения, говорит Водолацкий, в том, что там будут учить и мальчиков, и девочек.

Российский политик обещает работу корпуса по принципу Мариинской гимназии: так назывались учебные заведения для девочек, возникшие в Российской империи во второй половине ХІХ века. Там учили, в том числе, русскому, французскому и немецкому языкам, арифметике, географии, истории и Закону Божию.

А Виктор Водолацкий, кроме предметов школьной программы, также обещает обучать девочек Закону Божию, танцам и рукопашному бою. По его словам, выпускники станут лидерами «республики» и «огромной России».

13 июля на своей странице «Вконтакте» политик написал, что кадетский корпус на 350 человек разместят в корпусах местной школы № 19.

Кто такой Виктор Водолацкий

Про Виктора Водолацкого есть статья в Википедии. Среди множества должностей указано, что он – член совета при президенте РФ по делам казачества, казачий генерал. С 1999 по 2013 год был атаманом «Всевеликого войска Донского». Именно эти казаки активно помогали оккупировать Донбасс гибридным силам России в 2014 году.

Донские казаки взялись за оружие

Вот как обосновывал действия гибридных сил России на Донбассе Водолацкий в конце июня 2014 года, используя тезисы российской пропаганды: «Когда неофашисты из «Правого сектора» решили на этой земле оставить только выжженную территорию, то донские казаки взялись за оружие и сегодня защищают свою землю… Идет уничтожение, геноцид людей, которые хотят разговаривать на русском языке… Кукловоды, сидящие за океаном, выполняют одну задачу: уничтожить православный славянский мир».

Что уже работает

На территории ОРЛО уже работают два кадетских корпуса:

Республиканский казачий кадетский корпус имени маршала авиации Александра Ефимова. Его создали 17 октября 2014 года. Тут готовят юношей для поступления в учебные заведения «МВД», «МЧС», «погранслужбы» и военные ВУЗы, подконтрольные группировке «ЛНР»;

Алчевский казачий кадетский корпус им. Генерала М.И. Платова. Его основали в сентябре 2018 года.

Также открывают кадетские классы в средних школах. Например, есть три кадетских класса в школе номер 8 города Свердловска; открыли кадетский класс в школе номер 2 Антрацита.

«Дон, отечество и «ЛНР»

Чтобы вы защищали свою родину

Вот как принимали в кадеты школьников Антрацита в конце мая этого года: девочки и мальчики в военной форме маршируют, с рукой на сердце хором поют гимн группировки «ЛНР».

Священник говорит о любви и раздает детям иконки: «Чтобы вы любили своих ближних и защищали свою родину, свое отечество и свою веру».

Принимаем на себя звание кадета «ЛНР»

Девочка зачитывает торжественное обязательство кадета: «Мы добровольно принимаем на себя благородное и почетное звание кадета «луганской народной республики». Обязуемся верно и самоотверженно служить своему отечеству. Клянусь! Клянусь! (повторяют хором дети)».

Служите достойно

Служите достойно Служите достойно Взрослые в военной форме поздравляют детей с принятием присяги и говорят напутственные слова: «Господа кадеты! Поздравляю вас с принятием присяги. Служите достойно православной вере, Дону, отечеству и «луганской народной республике».

Потом более старшие кадеты, мальчики и девочки, одетые в камуфляж, показывают приемы рукопашного боя, пользуются макетами автоматов Калашникова.

Их цель не мир, а война – Козловский

Милитаризация детского сознания – опасное явление. Ведь милитаризованное сознание – фанатичное и узкое, у него есть конкретная цель. И эта цель не мир, а война. Об этом нам рассказал ученый-религиовед Игорь Козловский.

Не построение прогрессивного, а война

«Не мир, не построение чего-то прогрессивного, а именно война. Перед нами происходит инкубация определенных идеологем в сознании: продолжение идеологии «русского мира» на новом этапе, когда включается не только взрослое население, а акцент переносится именно на молодежь, на детей, которые еще не сформировали своей точки зрения», – анализирует события в оккупации ученый.

Молодежь максималистична и стремится к самовыражению. И тут идеологи «подбрасывают» такой вариант самовыражения, как кадетство. По мнению Игоря Козловского, мальчишки и девчонки, опираясь на эту идеологему, становятся «молодыми фанатиками». А сама формулировка «кадетский корпус» отсылает к идеалам Российской империи.

Имперскость с претензией на территориальную целостность Украины

«Мне кажется, это имперскость с претензией, в том числе, на территориальную целостность Украины. В их сознании имперском это их земля. Это продолжение той самой путинской идеи про «один народ», одну территорию, одну веру», – считает Игорь Козловский.

Ученый убежден: не все кадеты станут имперцами и молодыми фанатиками, но идеологи в ОРДЛО все равно подготовят определенную «критическую массу» таких юношей и девушек. Поэтому украинское общество и государство уже сейчас должны реагировать на такие события. Однако на восьмом году войны, делает вывод Игорь Козловский, у государства до сих пор нет четкой стратегии: что же делать с ОРДЛО.

Ничего безнадежного нет

Поэтому спрашиваем личное мнение ученого: если ОРДЛО интегрируют в состав Украины, можно ли будет переубедить нынешних кадетов? История показывает примеры, отвечает Козловский, когда люди меняли свою точку зрения: «Если человек видит более широко и впускает в себя другие информационные потоки, и учится рефлексивно мыслить, – это помогает ему изменить точку зрения. То есть, ничего безнадежного нет. Сознание человека пластично. И жизненные ситуации заставляют мыслящего человека принимать другие решения. Поэтому это не безнадежная, но опасная ситуация».

С другой стороны, прогнозирует ученый, люди с более узким мышлением, несмотря ни на что, свои взгляды на мир не изменят.

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