У украинцев на оккупированных территориях не так много вариантов для летнего отдыха. Про некоторые из них мы рассказывали здесь – карьеры, «ставки» и программа-максимум – поселок Седово на Азовском море. А вот и вариант люкс-отдыха в самом городе: аквапарк. Каков он сейчас, нам рассказал дончанин, сходивший туда на выходных.

– По поводу этого места в последнее время ходило много разных слухов, как хороших, так и не очень – вот мы и решили проверить на себе.

Одно из немногих цивилизованных мест, где дончане могут отдохнуть с комфортом и в чистоте, оказалось для большинства семей настоящим ударом по семейному бюджету. Сегодня некогда любимый аквапарк «Аква-Сфера» в центре города – это минимальный комфорт по максимальным ценам. Мы посетили зону бассейна (на горки билеты отдельные). Соглашусь с одним случайно услышанным мнением. Две дамы беседовали на остановке, обсуждая, кто куда поедет. Одна из них сказала: «В этом году мы едем в Крым, потому что мы не настолько богаты, чтобы отдыхать в «республике».

И действительно: только при нас несколько человек отказались посетить этот оазис в городской черте по причине довольно-таки недемократических цен. За вход с одного человека за 4 часа пребывания в аквапарке следует отдать 450 руб. (около 170 грн.). Если любитель поплавать в бассейне желает пробыть там целый день, нужно заплатить 650 руб. (250 грн.). Учитывая, что по одному в аквапарк, как правило, не ходят, получается отдых на круглую сумму. В оккупированном городе не каждая среднестатистическая семья со своим скромным бюджетом сможет позволить «промотать» за один день в бассейне такие деньги. И это без учета питания и воды. Кстати, проносить с собой какую-либо еду, за исключением питания для детей до 3-х лет, запрещено, как и воду. Фотографироваться тоже платно – 250 руб. (почти 100 грн.) – и только на телефон.

На горки, как мы уже сказали, билеты отдельные. В первой половине дня взрослый билет стоит 700 руб., во второй – 950, детский, соответственно, 650 и 900; а на горки-тюбинг билеты продаются на 30 минут: взрослый стоит 300 руб., детский 250 руб.

Чтобы просто пообедать здесь на троих, нужно заплатить 1,5 тысячи руб. (около полутысячи гривен), с учетом того, что 0,33 воды без газа стоит 70 руб. (27 грн.). К тому же, ячейки для хранения вещей платные, посушить волосы тоже не получится, потому что розетки нерабочие, а в крытое здание аквапарка вас не пустят.

Только при нас одна девушка, рассматривая цены на афише, с возмущением задала кассиру вопрос: «А у вас здесь есть хоть что-то бесплатное?», развернулась и ушла.

Сейчас в городских водоемах ОРДЛО «официально» нельзя купаться. Но многие жители это игнорируют: полно отдыхающих на Кальмиусе, ставках Кирша и Питьевом и других.

Некоторые отчаявшиеся все же выезжают на Азовское море в Седово или Безыменное (поселок западнее Седово), но там еще предстоит отстоять очередь на блокпостах. А цены за проживание в номерах еще немного – и догонят стоимость крымских пансионатов.

Вот и получается, что у обычных дончан из-за «русского мира» нет альтернативы для летнего отдыха. Жители оккупированной части Донбасса вынуждены себя ущемлять даже здесь, казалось бы, в малом летнем удовольствии – их просто загнали в угол.

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