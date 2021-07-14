«Прям совсем: не в бровь, а в глаз»: как статью Путина обкатали на оккупированных украинских городах

«Украинцы и россияне – один народ», «Украине не нужен Донбасс», «границы Украины надо пересматривать». Эти и ряд других привычных посылов пропаганды вспомнил президент России Владимир Путин в статье «Об историческом единстве россиян и украинцев». Статья, которую опубликовали на русском и украинском языках, стала информационным поводом для медиа, работающих на оккупированный Донецк и Луганск. Как в украинских городах отреагировали на модную в «русском мире» статью, и какие технологии влияния в ней применены? Радио Донбасс.Реалии разбирает.

Статья президента России Владимира Путина, где он размышляет, в том числе, о так называемом «единстве» русского и украинского народов, о пересмотре границ бывших республик Советского союза стала поводом для группировок в Донецке и Луганске в который раз озвучить традиционные посылы российской пропаганды.

Донбасс и его люди киевскому режиму не нужны

Например, работник донецкого «Первого республиканского телеканала» (подконтролен группировке «ДНР» ) Игорь Фарамазян после повторения ключевых тезисов, которыми оперирует в статье Путин, – о бандеровцах, этнических чистках, проекте «анти-Россия», «внешнем управлении» и о том, что Донбасс Украине не нужен, подводит такой итог: «Прям совсем: не в бровь, а в глаз. Донбасс и его люди ни киевскому режиму, ни его ручным нацикам не нужны. Киевскому режиму просто деваться некуда, поскольку его держат за глотку западные партнеры».

Россия сделала все, чтобы остановить братоубийство

Артур Пересыпкин, работник «ГТРК ЛНР», в унисон с коллегами из Донецка, говорит о гражданской войне и внешнем управлении: «Россия сделала все, чтобы остановить братоубийство… Нынешнее украинское государство способно существовать только при культивировании образа внешнего и внутреннего врага, что выгодно западным странам, планомерно реализующим свой геополитический антирусский проект на территории Украины».

А главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-1» после статьи Путина заговорил о пересмотре украинских границ. В это время на экране показали карту Украины с территориями до и после 1922 года. На этой карте до образования Советского союза отметили, что Украине не принадлежали Донецкая, Луганская, Одесская, Закарпатская и еще ряд областей. У Пушилина спросили, готовы ли жители неподконтрольной Киеву части Донецкой области вернуть Украину в границы 1922 года.

Пересмотр границ Украины – вопрос актуальный

«Пересмотр границ Украины – это вопрос актуальный… Мы считаем, что это было бы справедливым. О своих намерениях не просто говорить, но и делать, – мы демонстрируем с 2014 года», – ответил Денис Пушилин.

Что пишут люди

В социальных сетях жители Донецка и Луганска по-разному реагируют на новость о статье российского президента: одни поддерживают, другие критикуют.

«Красавчик Владимир Владимирович!» – восклицает пользователь одного из общих для «ЛДНР» пабликов. А ему сразу же отвечают: «Да пшел он… ничего он больше не получит. Сумел застать Украину врасплох и оттяпать часть территорий».

А вот пользовательница одного из Донецких пабликов задается вопросом: «А если он помогает русским, то зачем тогда граница между рашкой и дырой, пошлина на товары, цены выше московских. Может, хватит помогать, а то скоро сдохнем от помощи». Женщине отвечают: «Так на Донбассе же не русские, а новороссы. В самом то деле».

Иногда оскорбляя друг-друга, люди обсуждают историю Украины и России. Вот, например, один из диалогов:

– Родина наша от Измаила до Чукотки. Нужно земли домой собирать, – заявляет один пользователь.

– Объединить страну может только социализм, – отвечает второй.

– Вера православная, царь самодержавный, народ русский! – восклицает третий пользователь донецкого паблика.

А вот пользовательница сети Телеграм под публикацией о мыслях президента России оставила короткий комментарий, сравнив Путина с Виктором Януковичем: «Ну все… очередной «проффессор» появился».

Если человек определился, статьи Путина не повлияют – Портников

С начала 90-х годов в России говорят о воссоздании исторического государства в составе России, Украины и Беларуси. И Владимир Путин хочет, чтобы его правление завершилось этим воссоединением: такую территорию «исторической России» очертил Путин в своей статье. Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказал журналист Виталий Портников.

Такая имперскость политического руководства России, считает журналист, делает его недоговороспособным. Ведь империя отказывает в существовании украинскому народу. Это доказывают, в том числе, пытки и убийства проукраински настроенных людей на неподконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей. С другой стороны, убежден Портников, все зависит не от президентских статей, а от национального самоопределения людей

Если человек считает себя украинцем, какие бы статьи не писал Путин, он остается украинцем

«Если человек считает себя украинцем, то, какие бы статьи не писал Владимир Путин, он остается украинцем. Либо люди здесь самоопределяются как украинцы, защищают свою страну, отбиваются от российского агрессора. Либо они понимают, что соглашаются с той версией, которую им навязывает Владимир Путин, – тогда вся территория этой страны, от Ужгорода до Луганска и Донецка, становится частью России рано или поздно».

Это политика дегуманизации – Макаров

В статье Путина сквозит отличительная черта русского имперского сознания – это ощущение целостности территории, на которую у него нет никаких прав. Например, это Курильские острова, Кавказ, Крым, Болгария, Сербия и другие территории. Такую мысль высказывает Юрий Макаров, глава комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Мозги предполагают, что «мы имеем на это право»

«Если ты себя чувствуешь имперским человеком и автоматически чувствуешь себя белым господином на всех территориях, где когда-то ступала нога российского солдата, – русские (культурно) мозги предполагают, что «мы имеем на это право»… Вот это, к сожалению, есть отличительная черта того русского, от лица которого выступает Владимир Владимирович Путин. Увы!» – анализирует особенность россиян Макаров.

А вот к другим национальностям, например, к украинцам или народам Кавказа, в Росссии относились и относятся уничижительно, как к людям, может и не второго сорта, а, по определению Юрия Макарова – «полуторного».

Эта дегуманизация и происходит сегодня

«То, что они нас записали в «фашисты»… это же политика. Ну ты должен дегуманизировать своего противника для того, чтобы дальше его нейтрализовать. Вот эта дегуманизация и происходит сегодня: вас нет, ребята, вас нет. Вы – это мы. А если вы не согласны быть нами, – то вы заслуживаете того, чтобы вас нейтрализовали».

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что статью Путина полностью не прочитал, но отметил: то, что она написана и на украинском означает, что в Украине все делают правильно.

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