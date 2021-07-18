Військові льотчики йдуть з української армії

Нова зброя для війни на Донбасі. Крупнокаліберний кулемет вже проходить випробування. Чим унікальна новинка? Літо в «ДНР». Як з Донецька дістатися до моря? Скільки коштує відпустка? Чому місцевих змушують брати спецпропуск і паспорт на пляж?



Всі випуски телепроекту «Донбас Реалії» на YouTube



Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.