Нова зброя для війни на Донбасі. Крупнокаліберний кулемет вже проходить випробування. Чим унікальна новинка? Літо в «ДНР». Як з Донецька дістатися до моря? Скільки коштує відпустка? Чому місцевих змушують брати спецпропуск і паспорт на пляж?
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Військові льотчики йдуть з української армії
Нова зброя для війни на Донбасі. Крупнокаліберний кулемет вже проходить випробування. Чим унікальна новинка? Літо в «ДНР». Як з Донецька дістатися до моря? Скільки коштує відпустка? Чому місцевих змушують брати спецпропуск і паспорт на пляж?
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