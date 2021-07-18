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Військові льотчики йдуть з української армії

Військові льотчики йдуть з української армії
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Військові льотчики йдуть з української армії

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Бойова авіація України залишиться без льотчиків? Чому з української армії йдуть і професійні пілоти? В якому стані військові літаки?

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