В окупованому Докучаєвську моляться за відродження Флюсо-доломітного комбінату, який захопила Росія

На Докучаєвському флюсо-доломитному комбінаті вже 8 місяців не виплачують заробітну плату працівникам. Про це на відео розповідає одниму з телеграм-каналів, що працюють в ОРДЛО, працівник підприємства – він представився Олександром.

Олександр каже: у Докучаевську знають про те, що підприємство незабаром матиме нового власника (російського), але сподіваються на Бога. Тому у Свято-Володимирському храмі міста провели молебен за відродження комбінату.

«У нас наче новий керуючий, але все ж, перше – звернення до Бога у нас, а далі ми подивимось, який цей керуючий буде. Було у нас багато керуючих, і не завжди було добре», – розповів чоловік.

Тому, повідомив місцевий житель, у храмі провели молебень Святому Амвросію Оптинському разом з молебнем за відродження флюсо-доломітного комбінату, «кормильца града сего».

Що ж це за «керуючий»?

На окуповану територію Донбасу із червня 2021-го почав заходити російський бізнесмен Євген Юрченко.

Перед тим на багатьох підприємствах, які управлялися південноосетинською компанією «Внешторгсервис» біглого українського олігарха Сергія Курченка, накопичились борги. Окупаційна адміністрація почала обіцяти людям – котрі вже влаштовували страйки – прихід нового власника, який вирішить усі проблеми. Тут ми аналізуємо, як Росія на Донбасі спрямовує соціальне невдоволення на компанію Курченка – та роздає нові обіцянки.

Телеканали, підконтрольні угрупованню «ДНР», вже місяць розповідають, що на Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат зайде російський інвестор.

Наприкінці червня 2021 року підконтрольна Росії гібридна адміністрація ОРДЛО передала Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат під управління підприємства «Уголь Донбасса», що управляє частиною вугільної промисловості ОРДЛО.

На більшості підприємство ОРДЛО – великі заборгованості із заробітної плати, а виробництво стоїть чи продовжується лише частково. Наприклад, схожа ситуація – на Алчевському металургійному комбінаті.

Євген Юрченко – колишній російський посадовець та підприємець. Зараз підконтрольні Кремлю адміністрації Донецька та Луганська твердять, що він погасить усі борги перед приціваниками, хоча ринок збуту для заводів окупованої території дуже обмежений – продукцію можна лише незаконно вивозити через Росію в треті країни. Сама Росія сировини з ОРДЛО переважно не потребує.

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