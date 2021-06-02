Не смотря на протесты работников Алчевского металлургического комбината (АМК) на неподконтрольной части Луганской области, им так и не выплатили задолженность по зарплате. И хоть их участниками заинтересовалось «министерство государственной безопасности»​, они продолжают собираться и записывать видеообращения, но называют свои акции «​мирными встречами»​. О том, что сейчас происходит на АМК расскажет Радио Донбасс.Реалии.

1 июня в соцсетях появились новое видео с обращениями работников Алчевского металлургического комбината с требованием выплаты задолженности по зарплате. Кроме того звучат требования к гибридной администрации ОРЛО и властям России навести порядок на комбинате.

«За пять месяцев зарплата на комбинате так и не выплачена, а в бюджет «республики» так и не поступают деньги от ЗАО «Внешторгсервис», - рассказывает на видео мужчина, который представляется работником предприятия.

Радио Донбасс.Реалии уже рассказывало, что до 2017 года комбинатом управлял «Индустриальный союз Донбасса». Сейчас АМК называют филиалом № 12 ЗАО «Внешторгсервис», которая де-факто им и руководит. СМИ неоднократно сообщали, что «Внешторгсервисом» руководит украинский олигарх Сергей Курченко, который в 2014 году покинул Украины.

Весь этот период времени на АМК проблемы как с выплатами зарплат, так и с поставками сырья. Из-за последнего даже приходилось останавливать его работу.

30 апреля 2021 металлургам отдали остаток зарплаты только за декабрь прошлого года. Также выплатили 29 процентов за январь. Выступления работников комбината не закончились.

Другой мужчина, который так же представился работником АМК рассказал, что из-за невыплат зарплат в городе на много ухудшилась социально-экономическая ситуация. Металурги едут на заработки в Россию, Украину и Польшу. Происходящее в городе он и стоящие рядом называет «геноцидом».

Координируются они через группу «АМК. Независимый профсоюз» во «Вконтакте».

Кроме того, о комбинате в социальных сетях и на видео в Ютубе активно рассказывает Александр Васьковский, который называет себя представителем «Независимого профсоюза шахтеров Донбасса».

Ранее Васьковский уже заявлял, что по поводу невыплат зарплат на АМК обратился к президенту России Владимиру Путину. Также он называл представителей ЗАО «Внешторгсервис» «злодеями».

8 мая 2021 года в группе сообщали, что после организации забастовки, так называемое «МГБ» ищет Александра Васьковского.

«МГБ усиленно ищет членов независимого профсоюза шахтеров и Васьковского, который сейчас находится в «ЛДНР». Прошли обыски в местах предполагаемого нахождения Васьковского в Новоазовске, в Донецке и Стаханове. Не смотря ни на что, забастовка продолжается!», – заявили тогда в группе.

Васьковский и представители предприятия обвиняют нынешних владельцев не только в игнорировании требований о выплате зарплаты, но и разорении комбината и неуплате налогов в бюджет так называемой «ЛНР».

Сам Васьковский предлагает привлечь к защите комбината «правильных» бойцов пророссийских незаконных вооруженных формирований в ОРЛО. А «Внешторгасервис» обвиняет в организации «геноцида народа Донбасса наряду с украинскими военными преступниками».

Сейчас «Внешторгсервис» владеет многими промышленными и угледобывающими на оккупированной Россией части Донбасса. На подконтрольных фирме предприятиях не выплачивают заработную плату в полном объеме. А на забастовку работников Енакиевского металлургического завода обратило внимание даже одно из крупных российских изданий. В то же время СМИ, подконтрольные оккупационным администрациям, умалчивают о протестах.

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