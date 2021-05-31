Ув’язнений у Росії Вигівський: «Або мене звільнять, або я піду на Батьківщину «небесним експресом»

Ув'язнений у Росії Валентин Вигівський, засуджений у 2015 році до 11 років суворого режиму за обвинуваченням у «шпигунстві», розповів в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Idel.Реалии про утримання у російських тюрмах та колоніях.

«Я вже майже п’ять років сиджу в бетонному підвалі! Зазвичай ув’язнений сидить в ПКТ (приміщення критої тюрми, – ред.) не більше ніж півроку, а я – п’ять років! Кожен раз мені продовжують покарання за всілякі уявні порушення. Наприклад, після прогулянки пропонують віник і лопату, щоб «прибрати». А коли я відмовляюся, тому що я поклявся, що палець об палець не вдарю в цій країні, мені пишуть нове порушення! І я знову сиджу в кам’яному мішку! Не маю права навіть поговорити по телефону, не чую рідних голосів! Причому я впевнений, що це робить не місцева адміністрація, до неї у мене особливих претензій немає. Я думаю, це негласна вказівка ФСБ – тримати мене в одиночці подалі від інших ув’язнених, замкнути від усього світу, щоб я швидше з глузду з’їхав!» – розповів Вигівський.

Він нагадав, що зізнання у справі у нього вирвали за допомогою катувань. На суді українець від них відмовився.

«Мене били кілька днів на Луб'янці, а потім почалося щось взагалі неймовірне. Вивезли в ліс, поставили на коліна, наділи мішок на голову і почали стріляти, як би імітуючи розстріл… Я змушений був підписати (зізнання, – ред.). Тоді я ще своїм життям дорожив, сподівався, що мене звільнять, обміняють, а зараз така байдужість на душі... Все одно, що з тобою буде. У мене найкращі роки пройшли тут», – зазначив Вигівський.

Він розповів, що у нинішній колонії до ув’язнених не застосовують «методи фізичного впливу», але в будь-якому разі він цього не боїться.

«Мене катували на Луб’янці, мене навіть розстрілювали, я все пройшов, мене цим не здивуєш. Я п’ять років сиджу в бетонному підвалі. Я вже нічого не боюся і нічого не чекаю від життя. І, чесно вам скажу, у мене виникають суїцидальні думки. Я не буду тут сидіти до 2025 року», – заявив Вигівський.

На питання, що б він хотів передати на волю, українець відповів: «Передайте всім: або мене звільнять, або я піду на Батьківщину «небесним експресом»!»

У травні ув’язнений у Росії українець Валентин Вигівській заявив, що планує оголосити голодування з 10 червня через постійні порушення умов утримання в колонії суворого режиму, а також з вимогою звільнення всіх українських політв'язнів в російських в'язницях.

Вночі 18 вересня 2014 року на вокзалі Сімферополя активісти так званої «кримської самооборони» викрали киянина Валентина Вигівського. Російська ФСБ згодом заявила про вдало проведену спецоперацію щодо підозрюваного у «шпигунстві». Вигівського перевезли до Москви і майже 9 місяців не допускали до нього українського консула.

5 грудня 2015 року Московський обласний суд засудив Вигівського до 11 років колонії суворого режиму за «шпигунство в авіаційній сфері».