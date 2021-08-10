Террикон, степные травы, простор и новая война рядом: прогулка по кладбищу немецких пленных в Донецке

На западной окраине Донецка, в посёлке шахты «Лидиевка», есть кладбище с готическими надгробиями. Здесь расположено массовое захоронение немецких и итальянских военнопленных. Всего, по данным Deutsche Welle, в Украине есть четыре кладбища, где после войны перезахоранивали солдат Вермахта. В советские времена здесь было около двухсот захоронений – пленных, которые работали на восстановлении шахт и поселков после Второй мировой. А уже в двухтысячных годах здесь перезахоранивали найденные по всей области останки солдат нацистской Германии и ее союзников (в основном, в Донецкой области это были итальянцы).

Радио Донбасс.Реалии прошлось по этому кладбищу недавно. Сегодня это место расположено совсем близко к новой, российско-украинской войне: из окрестностей Лидиевки и Старомихайловки российские гибридные силы ведут огонь по подконтрольной Украине Красногоровке (иногда с попаданием по гражданским – лишь 5 августа был серьезно ранен житель), а подконтрольные России боевики, в свою очередь, обвиняют Украину в обстрелах Старомихайловки. В общем, в этих местах никогда не бывает тихо...

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