Донбасс. Главное за день: Зеленский улетел в Америку, спортсмены берут «золото» в Токио

Коротко о главных событиях 30 августа, которые важны для украинского востока.

258 человек считаются пропавшими без вести в ОРДЛО

67 из них – военнослужащие и резервисты. Об этом сообщает пресс служба Офиса омбудсмана. Также по меньшей мере 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений в Крыму с начала российской аннексии полуострова. Подавляющее большинство этих людей – проукраинские активисты, которые открыто выступали против аннексии. 30 августа – Международный день жертв насильственных исчезновений.

Ситуация на фронте

Девять раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня за сутки 29 августа. Двое украинских военных ранены. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 3 нарушения. Потерь нет. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Владимир Зеленский отправился в США

Там он встретится с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом. Об этом сообщил министр цифровой политики Михаил Федоров. Встречу президентов с 30 августа перенесли на 1 сентября. Планируется, что лидеры двух стран обсудят расширение стратегического партнерства между Украиной и США; деоккупацию Донбасса и Крыма; энергетическую безопасность; экономическое сотрудничество и прочее.

«Укрзалізниця» продлила ограничение движения поездов в Авдеевку до 3 сентября

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. На этот период поезд №136 Киев – Авдеевка будет курсировать до Покровска. Пригородные составы и поезд №826 Днепр – Авдеевка будет курсировать до станции «черетино. Напомним, запрет на движение поездов в Авдеевку ввели 28 августа из-за обстрела окраины города со стороны группировки «ДНР».

Разумков с рабочим визитом на Донетчине

Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, с главой Верховной Рады Украины они обсудили безопасность в области и недавнее обострение на линии фронта. Дмитрий Разумков посетит в Донецкой области ряд объектов. Голова области не уточнил, какие именно.

Пловец из Донецкой области выиграл «золото» на Паралимпиаде в Токио

Андрей Трусов выиграл золотую медаль в плавании на 100 метров на спине. Трусов показал результат 1 минута 08.14 секунд – это новый мировой рекорд. До этого рекорд принадлежал украинцу Богдану Гриненко. Ранее Андрей Трусов завоевал два серебра на Паралимпиаде – в заплыве на 400 метров вольным стилем и на дистанции 200 метров комплексным стилем. Спортсмены из Донецкой области завоевали уже семь медалей для сборной Украины на Паралимпиаде-2020, сообщает областная администрация.

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