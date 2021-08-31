Участники переговоров в Трехсторонней контактной группе по Донбассу готовы к очным встречам. А еще надо рассмотреть новые места для общения. Об этом сообщили в ОБСЕ 26 августа. До этого Украина уже неоднократно говорила о необходимости переноса переговорной площадки из Минска. Россия же заявляет, что так украинская сторона хочет оправдать невыполнение минских договоренностей. Но будет ли означать географическая перемена конец самого «минского формата»? В ситуации разбирался Сергей Горбатенко.

Участники переговоров в Трехсторонней контактной группе договорились сменить видеоконференции на встречи лицом к лицу. Об этом 26 августа сообщили в ОБСЕ.

Похоже, существует консенсус в отношении необходимости вернуться к заседаниям в очной форме

«Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, с марта 2020 года очных встреч ТКГ не проводилось. Похоже, существует консенсус в отношении необходимости вернуться к заседаниям в очной форме, однако необходимо в дальнейшем рассмотреть возможные места их проведения», – отметил Микко Киннунен, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в ТКГ.

Что говорит Россия и ее гибридные силы

В России, в отличие от ОБСЕ, не увидели консенсуса. Борис Грызлов, представитель России на переговорах, обвинил Украину в отказе от очных встреч.

Заблокировано проведение заседаний в очном режиме в Минске

«Заблокировано проведение заседаний в очном режиме в Минске, как было до пандемии. Мы предлагали такой вариант, к нему были готовы в Донецке, Луганске и в ОБСЕ», – сказал Грызлов.

Пришло время вернуться в очный режим работы

Отметим, что российская сторона уже предлагала вернуться к очному формату. Например, агентство ТАСС 2 августа привело такое высказывание Грызлова: «В конце августа запланировано очередное заседание контактной группы. На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе».

3 августа о поддержке очных встреч в Минске заявили в группировке «ДНР».

«Очевидно, что личное знакомство с новыми участниками и обмен достоверной и актуальной информацией в очном формате будут способствовать более продуктивной и интенсивной работе по поиску выхода из стагнации, сложившейся в Минском переговорном процессе по причине деструктивной позиции украинской стороны», – сообщили в так называемом «министерстве иностранных дел» группировки.

Что говорит Украина

Переговоры надо перенести в нейтральную страну: представители России не захотят говорить о Донбассе на территории НАТО. Об этом заявил Алексей Арестович, спикер украинской делегации на переговорах в ТКГ.

Скорее, будет рассматриваться или Вена, или Женева

«Это может быть Швейцария, это может быть Австрия. Скорее, будет рассматриваться или Вена, или Женева как традиционные места. Хотя были предложения от Польши, были предложения и от Турции, были предложения и от той же Франции», – допустил Арестович. По его мнению, важно не место переговоров, а само желание договариваться.

Они должны обязательно, даже привитые, двухнедельный карантин отбывать

Более того, Алексей Арестович скептически настроен по поводу очных встреч: «Ведь у нас граждане Российской Федерации. Учитывая, что есть угроза штамма «дельта», – они должны обязательно, даже привитые должны двухнедельный карантин отбывать. А теперь представьте: встреча ТКГ – один раз в две недели. Это значит, что мы между встречами должны постоянно находиться на карантине».

Ранее, после задержания Романа Протасевича, Леонид Кравчук заявил, что Беларусь не может быть площадкой для переговоров из-за режима Лукашенко и криминально-политической ситуации в стране. Как варианты Кравчук назвал нейтральные Швейцарию или Финляндию.

В ответ на слова Кравчука Сергей Лавров, министр иностранных дел России, высказался так: Россия рассчитывает, что Украина не воспользуется ситуацией с Протасевичем, чтобы не выполнять минские договоренности.

Россия может использовать перенос места переговоров для пропаганды – Золкина

Возможный перенос переговоров по Донбассу из Минска в какой-либо другой город на данный момент не принесет каких-то прорывов в переговоры по Донбассу. С другой стороны, это также не означает, что самому минскому формату пришел конец. Такое мнение Радио Донбасс.Реалии рассказала Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива».

Где бы эти переговоры в дальнейшем не проходили, это минские документы

«Дело не в площадке в географическом плане. Дело все-таки в документах, которые там подписываются. Здесь вопрос в том, вокруг чего мы пляшем. Если вокруг «Комплекса мер», «Минского протокола», – то где бы эти переговоры в дальнейшем ни проходили, это минские документы», – анализирует ситуацию Золкина.

Что касается очных переговоров, то в них, убеждена аналитик, пока что нет смысла: они эффективны, когда переговорный процесс в активной стадии. А сейчас, констатирует Мария Золкина, не выполнены договоренности «нормандской» встречи, «минский формат» буксует, и ни у России, ни у группировок «ЛДНР» нет желания решать даже технические вопросы: открытие КПВВ, верификация списков и освобождение заложников, допуск Красного Креста и другие.

Также аналитик поддерживает перенос переговоров из Минска. Но она обращает внимание на возможные риски, если переговорной площадкой выберут европейское государство. В Женеве, например, идут дискуссии по российско-грузинскому конфликту. Туда приезжают представители самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия, которые являются сепаратистскими регионами Грузии.

Будет создан прецедент, когда будут из-под санкций выводить для таких поездок таких персонажей

«Но, в отличие от российско-грузинского конфликта, все, кто на сегодняшний день причастны к переговорному процессу со стороны так называемых «ЛДНР», – они находятся с 2014-го, с 2015-го, некоторые с 2016 годов под персональными санкциями в Европейском союзе. Поэтому в Европейском союзе будет создан определенный прецедент, когда будут из-под санкций выводить для таких поездок таких персонажей», – анализирует риски Золкина и добавляет: такую ситуацию российская пропаганда может использовать для заявлений, что, мол, Евросоюз признал «ЛДНР».

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