«Cкільки можна зважати на думку Росії?» – експерт про американські ППО в Україні

Олексій Резніков висловився за «розміщення американських підрозділів» в Україні. Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій наголосив на необхідності розширення «пакету безпеки для України» і закликав захистити Україну від розгортання російськими військовими ядерної зброї в окупованому Криму. «Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс в Чорному. Зараз те ж саме відбувається з «Північним потоком-2». Для України і країн Балтії – це майже гарантована ескалація, а для решти Європи – тотальна залежність в майбутньому і гарантований шантаж», – передає слова Рєзнікова міністерство. Віцепрем'єр зазначив, що українське законодавство дозволяє навіть розміщення американських підрозділів на українській території. Чи зменшить такий крок можливе бажання Москви знову вдатися до ескалації конфлікту? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії прокоментували Володимир Огризко, міністр закордонних справ України в 2007–2009 роках, та військовий експерт Олег Жданов.

– Мінський переговорний процес вже давно зайшов у глухий кут, «нормандський формат» теж під питанням, Меркель йде у відставку, а навесні на нас чекають вибори у Франції. В той самий час США є активном геополітичним гравцем. Як ви оцінюєте ймовірність розміщення американських підрозділів протиповітряної оборони в Україні та як на це відреагує Путін?

Володимир Огризко: Я би поглянув на цю проблему ширше. Мова йде не тільки про підрозділи, а й про національну безпеку. На превеликий жаль, віддавши ядерну зброю, ми позбавилися засобу стримування, який дозволив би нам почувати себе у безпеці.

Страх взаємного знищення робить всі можливі рухи в інший бік нереалістичними. Ми такого інструменту не маємо, адже повірили в запевнення наших західних партнерів у те, що нас будуть захищати. Це виявилося паперовими обіцянками, які не працюють. Маючи такого неадекватного і агресивного сусіда, як Росія, для України головним стає питання безпеки. Яким чином цього можна досягти?

Перший варіант – стати членом НАТО, а другий – укладення зі США договору схожого змісту. Тоді питання про кількість і якість американських підрозділів на території України вже не буде таким важливим

На мою думку, тут два шляхи. Перший – стати повноправним членом НАТО, адже напад на одну з країн Альянсу означатиме напад на всіх, що стане інструментом стримування для Путіна. Другий варіант – укладення, наприклад, зі США двостороннього безпекового договору схожого змісту. Тоді питання про кількість і якість американських підрозділів на території України вже не буде таким важливим.

Хоча, я згоден з паном Резніковим: не зайвим буде розміщення окремих підрозділів не лише американців, а й інших союзників НАТО, які певною мірою будуть щитом від російської агресії.

– Як стверджують критики, поки про можливе приєднання України до НАТО мова не йде. Вони мають рацію?

Настав час діяти: завершити довготривалі реформи та посилити тиск на союзників, які грають на скрипці Москви

Володимир Огризко: Давайте подивимося на ситуацію в Україні очима союзників НАТО. Ще за часів мого міністерства у 2008 році ми чітко проголосили свій намір стати членами Альянсу. Але в 2010 році Янукович заперечив цю тезу. НАТО цінує стабільність та послідовність. Наша непередбачувана політична ситуація жодним чином не додає нам очок. Добре, що зараз ми зафіксували наше прагнення стати членами НАТО в Конституції – і це визначальний орієнтир для української зовнішньої безпекової політики. Настав час діяти: завершити довготривалі реформи та посилити тиск на союзників, які грають на скрипці Москви.

– А хто на боці Москви?

Володимир Огризко: Франція та Німеччина – ключові країни, які поки не бажають просування України до Альянсу, тому що їхні економічні інтереси в Росії переважають значення України.

– Виходячи з цього, багато експертів дотримуються думки, що Європа обходить радикальні методи боротьби, але водночас не знімає санкції і диктує політику м'якого спротиву Росії. Чи виграшна така стратегія?

Володимир Огризко: Це один з варіантів політики Заходу відносно Російської Федерації, адже європейські політики нарешті починають бачити і розуміти сутність кривавого та агресивного режиму Путіна, але Україні це коштувало 14 тисяч життів наших героїв.

– З іншого боку, Вашингтон пока не робив жодних заяв щодо можливого розміщення американських військових в Україні. Тобто слова Резнікова залишаються на рівні припущення. Чи налякає Путіна розміщення американських військових в Україні?

Але якщо постійно озиратися на думку Росії, то ми ніколи не завершимо конфлікт

Олег Жданов: Це водночас і злякає, і підсилить його агресію. Але якщо постійно озиратися на думку Росії, то ми ніколи не завершимо конфлікт.

Слухач Сергій, Краматорськ: Чому росіяни взагалі так реагують? Україна має проблеми з ППО та авіацією, мова йде про підсилення тільки оборонних потужностей України, не наступальних. Таке хвилювання може говорити про фактичне визнання планів наступу Росії на Україну.

Олег Жданов: Путін на пресконференції сказав: «Припиніть озброювати свою армію!»

Чим сильніші та боєздатніші Збройні сили України, тим менше шансів у Росії займати те місце в пострадянській геополітиці, про яке мріє Путін

Справа в тому, що чим сильніші та боєздатніші Збройні сили України, тим менше шансів у Росії займати те місце в пострадянській геополітиці, про яке мріє Путін.

Єдина реальна загроза, яку становить собою Росія, – це ракетні війська РФ. У повітрі вони не мають переваги, на морі – тим паче. НАТО має бути зацікавлене у тому, щоб включити Україну до системи колективної безпеки протиракетної оборони Європи, тому що, розмістивши тут радіолокаційні станції раннього виявлення запуску ракет, вони фактично нівелюють російську ракетну загрозу.

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