Віцепрем’єр Резніков висловився за «розміщення американських підрозділів» в Україні

Український віцерем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на зустрічі з керівником Jamestown Foundation Гленом Говардом під час робочої поїздки в США закликав захистити Україну від розгортання російськими військовими ядерної зброї в окупованому Криму. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо занепокоєні діями Рф, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці, впливає на Балкани. Зараз те саме відбувається з Північним потоком-2. Три країни Балтії опиняться під страшенним тиском. Так само під прямою загрозою опинилась Польща. Для України та країн Балтії – це майже гарантована ескалація, а для решти Європи – тотальна залежність у майбутньому і гарантований шантаж», – заявив Резніков.

Резніков наголосив на необхідності розширення «безпекового пакета для України».

«У першу чергу – за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє», – зазначив український віцепрем’єр.

Раніше про нарощування Росією ядерного потенціалу в Криму повідомляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в своїй статті для американського видання Foreign Affairs.

Крім того, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар під час засідання всеукраїнського форуму «Україна 30» вказала на те, що Росія продовжує облаштовувати інфраструктуру в окупованому нею Криму під розміщення ядерної зброї.

Про те, що Росія відновлює ядерну базу в окупованому Криму повідомляв і народний депутат України, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

У жовтні 2018 року тодішній глава МЗС України Павло Клімкін заявляв про наявність обґрунтованих підозр, що Росія могла розмістити в Криму ядерну зброю або побудувала інфраструктуру для нього.

У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього Україна, США, Росія і Великобританія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (так званий Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки.