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Україна в ООН: Росія продовжує блокувати вільне судноплавство в Чорному й Азовському морях

Так, українська сторона нагадала про рішення Росії «закрити до жовтня 2021 року частину Чорного моря в напрямку Керченської протоки під приводом військової підготовки»

Українська делегація на засіданні Ради безпеки ООН із підтримання міжнародного миру і безпеки на морі 9 серпня заявила, що Росія не припиняє нарощування військового потенціалу в Азово-Чорноморському регіоні, і закликала припинити обмежувати там вільне судноплавство.

Так, українська сторона нагадала про рішення Росії «закрити до жовтня 2021 року частину Чорного моря в напрямку Керченської протоки під приводом військової підготовки». На думку української сторони, «це є кричущим порушенням принципів свободи мирного судноплавства».

«На тлі продовження нарощування військової потужності уздовж державного кордону України Росія посилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні, зокрема, за рахунок збільшення кількості військово-морських суден, у тому числі здатних нести ядерну зброю. Росія не повинна перешкоджати транзитному проходу суден через міжнародну протоку і через порти Азовського моря. Росія повинна припинити агресію проти України і відновити повагу до суверенітету і цілісності території України в межах міжнародно визнаних кордонів», – йдеться в повідомленні місії України в ООН.

На цьому ж засіданні США також нагадали про продовження агресивних дій проти України в Чорному й Азовському морях.

Президент Росії Володимир Путін на початку липня підписав закон, який дозволяє військовослужбовцям і співробітникам Росгвардії «блокувати території й акваторії охоронюваних об’єктів для припинення спроб незаконного проникнення». Під охороною Росгвардії перебувають, у тому числі акваторії Керченської протоки і побудованого Росією моста через неї, а також акваторії російського енергомоста з Кримом.

У червні 2021 року, коли правом на мирний прохід українськими територіальними водами навколо Криму, неподалік від Севастополя, скористався британський есмінець «Дефендер», російські кораблі і літаки супроводжували корабель, але не наважилися напасти на нього. У НАТО заявили, що такі мирні проходи збираються здійснювати і надалі.

Прем’єр Британії Боріс Джонсон заявив, що екіпаж есмінця діяв законно, бо Лондон не визнає територіальних претензій Росії на Крим.

Британський есмінець «Дефендер». Чи був обстріл?
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Британський есмінець «Дефендер». Чи був обстріл?

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