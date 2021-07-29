Російський президент Володимир Путін нагородив свого друга, одного з засновників знаменитого тепер кооперативу «Озеро» та успішного олігарха Юрія Ковальчука орденом «За заслуги перед Вітчизною» IV ступеня. Але в цьому випадку цікавий не сам факт нагородження Ковальчука ‒ врешті-решт бізнесмен аж ніяк не перший і не останній представник найближчого оточення Путіна, якого нагороджують орденом або медаллю.

У цьому нагородженні цікаве саме його формулювання ‒ «за великий внесок у реалізацію соціально значних проєктів у Республіці Крим». Тобто Путін спеціально хоче наголосити, що анексована українська територія ‒ предмет особливого інтересу його «кооперативу».

Путін спеціально хоче наголосити, що анексована українська територія ‒ предмет особливого інтересу його «кооперативу»

І справді. Ковальчук прибрав до рук ‒ зрозуміло, за згодою влади ‒ винзаводи «Масандра» та «Новий світ». Інший путінський приятель ‒ Аркадій Ротенберг ‒ збагачувався на будівництві Керченського мосту, а тепер збагачується на його обслуговуванні. І не варто дивуватися такому інтересу представників горезвісного кооперативу ‒ а простіше кажучи, найближчого путінського оточення ‒ до Криму.

Після окупації півострова «путінські» виявили, що на захопленій території у них у буквальному сенсі немає конкурентів. Коли Путін у 2000 році прийшов до влади в Росії, величезні шматки економічного «пирога» по всій країні були вже розібрані. Утвердилася ціла плеяда олігархів, які відіграли вирішальну роль не тільки в збереженні влади Бориса Єльцина, а й у висуванні самого Путіна на посаду президента Росії. І перед багатьма з цих людей у російського президента сформувалися власні зобов'язання.

У кожному регіоні вже були свої клани, які вкрай ревниво реагують на зазіхання на їхню власність. Так просто ці клани ігнорувати було теж не можна, новому жителеві Кремля та його друзям довелося формувати з ними непрості відносини. Тому «путінським» довелося задовольнятися хіба чужою власністю, якщо виходило її забрати ‒ як вийшло, наприклад, із ЮКОСом.

Крим і став колонією кооперативу «Озеро»

А в Криму нічого подібного не спостерігалося. Ну що могли протиставити Кремлю так звані «кримські еліти», коли Москва з першого дня анексії півострова спиралася на силу? Та й «старих» олігархів до Криму можна було не пускати, тим більше, що й самі вони не дуже хотіли, щоб не потрапити під західні санкції. Так Крим і став колонією кооперативу «Озеро». І тепер його головний акціонер ще й нагороджує друзів орденами «за Крим», щоб нагадати всім іншим, чия це насправді територія.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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