Законопроєкт про перехідний період у Криму та ОРДЛО планують направити для розгляду до Ради восени – Резніков

Законопроєкт «Про державну політику перехідного періоду» в окупованому Росією Криму та на окупованих територіях Донецької та Луганської областей планується до розгляду Верховною Радою восени цього року. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час відкритого обговорення законопроєкту в рамках платформи «Діалог про світ і безпечну реінтеграцію», повідомляє «Інтерфакс Україна».

«На сьогодні ми майже на фіналізації з точки зору розгляду цього законопроєкту в уряді і після затвердження урядом він буде направлений, відповідно, до Верховної Ради України для розгляду. Я сподіваюся, що восени, в наступний сесійний період буде час для розгляду в парламенті цього законопроєкту», – заявив Резніков.

За його словами, «це фундаментальний закон, метою якого стане безпечна реінтеграція тимчасово окупованих територій і встановлення довіри між людьми по обидва боки лінії зіткнення».

Він також зазначив, що «над проєктом першого тракту законопроєкту працювали представники громадянського суспільства, державних інститутів та іноземних місій, було оброблено близько 180 письмових рекомендацій і пропозицій, з 98 сторінок початкового варіанту зараз залишилося 30».

Раніше в Генпрокуратурі України заявили, що перехідне правосуддя для Криму та Донбасу може бути різним і мати свої особливості. У відомстві зазначили, що українські прокурори розслідують понад 5 тисяч проваджень щодо військових злочинів в Криму та на Донбасі.

В Офісі генпрокурора України повідомляли, що зафіксували близько 14 тисяч кримінальних порушень на окупованих територіях Криму і на Донбасі.

У Росії заявляли, що вважають незаконними всі рішення арбітражів за позовами, пов’язаними з окупацією Криму. У Міністерстві юстиції Росії стверджували, що у «цих трибуналів відсутня юрисдикція на розгляд таких спорів».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.