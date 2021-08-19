У Німеччині призначили уповноваженого з питань транзиту газу Україною

Німецький уряд 18 серпня призначив уповноваженого з питань транзиту газу Україною. Ним став Георг Вальдерзее. Про це повідомили у міністерстві економіки та енергетики ФРН, інформує DW.

Таким чином виконуються зобов’язання уряду Німеччини за угодою з США.

Вальдерзее вже виконував обов’язки уповноваженого уряду з питань транзиту газу Україною у 2019 році, коли відбувалися перемовини про продовження контракту про транзит.

У міністерстві економіки та енергетики ФРН наголосили, що німецький уряд докладатиме зусиль для «продовження угоди про транзит газу між Україною та Росією на термін до десяти років». Чинний контракт закінчується у 2024 році.

Вальдерзее буде посередником та консультантом як для України та Росії, так і для Єврокомісії, США та третіх держав, зазначає DW. До його завдань належатиме, зокрема, вироблення компромісу.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про призначення колишнього дипломата Амоса Хохштайна чільним радником з питань енергетичної безпеки, серед головних завдань якого названо протидію намаганням Росії використовувати енергію як «геополітичну зброю». У заяві Державного департаменту також мовилося, що йдеться про намагання гарантувати «більш безпечне й стале енергетичне майбутнє для України та країн переднього плану НАТО і ЄС».

Домовленість США з Німеччиною стосовно «Північного потоку-2», яка була підписана у липні, проголошує наміри не допустити, щоб Росія використовувала газопостачання для тиску на країни європейського континенту.