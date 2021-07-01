Группировки «ЛДНР» захотели напрямую говорить с США. Что из этого выйдет?

Как сообщило издание «Зеркало недели», представители группировок «ЛДНР» Наталья Никанорова и Владислав Дейнего попросили Россию организовать встречу политических советников в рамках «нормандского формата» и – пригласить на эту встречу США и представителей гибридных сил России. Пойдут ли на такое Украина, США и другие страны «Нормандии»?

США надо привлечь к переговорам в «нормандском формате». Об этом неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский. Теперь, вслед за Зеленским, не только расширить формат переговоров, но и самим поговорить с американцами захотелось представителю группировки «ДНР» Наталье Никаноровой и представителю группировки «ЛНР» Владиславу Дейнего.

Чего хотят гибридные силы России

По информации «Зеркала недели», Никанорова и Дейнего написали письмо Дмитрию Козаку, замруководителя администрации президента России Владимира Путина. А копию письма отослали Сергею Лаврову, руководителю МИД России.

Никанорова и Дейнего в который раз обвинили Украину в переговорном кризисе. А США подтвердили «безальтернативность политического урегулирования конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями». Поэтому подконтрольные России формирования предложили, чтобы Российская Федерация инициировала встречу политических советников в рамках «нормандского формата» с участием и США, и представителей группировок «ЛДНР». Дейнего и Никанорова пожелали донести «объективную информацию» о ситуации с минскими переговорами.

В «Зеркале недели» утверждают, что МИД России передало это письмо Государственному департаменту США.

Эхо Женевы

Еще в апреле Сергей Рябков, замминистра иностранных дел России, говорил, что участие США в «нормандском формате» невозможно.

Все изменилось после встречи президентов России и США в Женеве 16 июня. Владимир Путин и Джозеф Байден обсуждали украинскую тему. Путин сказал, что никаких других обязательств, кроме Минска, Россия на себя брать не будет. А Джозеф Байден высказал поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Также президент США заявил, что он договорился с Путиным «продолжать дипломатическую работу, связанную с Минскими договоренностями».

Тогда же в Женеве Дмитрий Козак допустил участие США в мирных переговорах по Донбассу.

Если будет трезвый прагматичный подход к выполнению Минских соглашений – добро пожаловать

«Все зависит от позиции США. Если мы в одной человеческой логике пытаемся найти ответы на все те вызовы, которые возникли в рамках переговоров по урегулированию конфликта, если будет трезвый прагматичный подход к выполнению Минских соглашений – добро пожаловать. Если только для того, чтобы увеличить количество участников переговоров и затруднить достижение договоренностей – такое участие бессмысленно», – отметил Козак.

На следующий день Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США, в интервью Радио Свобода сказала, что Соединенные Штаты начнут консультации с Украиной по Минским соглашениям. После консультаций, отметила Нуланд, решат, будут ли США задействованы в переговорах.

«Это информационная диверсия» – Перепелица

Действия Никаноровой и Дейнего можно назвать информационной диверсией в проводимой Россией информационной войне. Об этом Радио Донбасс.Реалии сказал Григорий Перепелица, директор Института внешнеполитических исследований.

Он напомнил, что участники G7 назвали Россию стороной конфликта на Донбассе. А для Российской Федерации, говорит Григорий Перепелица, очень важно, чтобы ее не идентифицировали как воюющую сторону. Поэтому сейчас россияне перехватывают те инициативы по расширению переговорного процесса, которые ранее высказывала Украина

Все направлено на то, чтобы показать, что группировки «ДНР» и «ЛНР» являются воюющими сторонами

«Для России главное – это легитимизировать группировки «ДНР» и «ЛНР» как стороны «внутриукраинского конфликта» и тем самым избежать международной ответственности за совершенную военную агрессию против Украины. Итак, все направлено на то, чтобы показать, что группировки «ДНР» и «ЛНР» являются воюющими сторонами. Поэтому они открыты для привлечения широкого международного сообщества», – считает Перепелица.

По мнению эксперта, появление за столом переговоров представителей группировок – вероятно. Ведь сейчас наибольшим экономическим и идеологическим конкурентом для США стал Китай. И в этой конкуренции, убежден Перепелица, США выгоднее заручиться если не поддержкой, то хотя бы нейтралитетом со стороны России. Об этом говорит и отмена санкций по «Северному потоку-2», и то, что Украине до сих пор не предоставили план действий по членству в НАТО, считает Перепелица.

По его мнению, Германия и Франция заняли пророссийскую позицию. Об этом говорит инициатива Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона пригласить Владимира Путина на саммит стран Евросоюза.

Поэтому сейчас, считает Перепелица, «нормандский формат» выглядит как «игра трех против Украины». То есть: Россия, Франция и Германия против Украины.

Нам надо менять союзников

«А если и Байдена туда подсоединят, то это будет: один против четырех. Потому что им любой ценой нужны мир и дружба с Россией. А этот конфликт им мешает это налаживать. Рассуждения очень пессимистичные, что Америка будет стоять однозначно на нашей стороне. Дипломатически, формально, декларативно будет. Реально – нет. К сожалению, так складывается расклад сил на международной арене. Поэтому нам надо менять союзников», – анализирует ситуацию Перепелица и добавляет: Украине надо ориентироваться на сотрудничество с Великобританией. Ведь действия этого государства в Черном море показали, что Великобритания не признает аннексию Крыма и других действий России, которые идут в разрез с нормами морского права.

«Соединенные Штаты Украину не сдадут» – Потехин

Вероятность того, что США согласятся на встречу с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР» очень мизерная: американская дипломатия не пойдет на формат: США – «ЛДНР» – «нормандский формат». Об этом нам заявил ученый-американист Александр Потехин.

Я не вижу любви между США и Россией

«ДНР-ЛНР» неоднократно обращались с просьбой про их включение в состав России. Но российским интересам такое включение никак не отвечает. Им нужна раковая опухоль внутри Украины, чтобы с ее помощью разрушать украинское государство. Но я не вижу любви между США и Россией такой откровенной, что Соединенные Штаты будут подыгрывать московским планам», – отмечает Потехин.

А обращение группировок появилось для того, чтобы продемонстрировать всему миру: мол, смотрите, это не Россия завела переговоры по Донбассу в тупик. Россия, наоборот, даже с американцами готова договариваться, чтобы Украина выполняла Минские договоренности.

Из этого роя не выйдет ничего для Российской Федерации

«Соединенные Штаты так легко Украину не сдадут. Тут у меня нет сомнений. И, думаю, что из этого роя не выйдет ничего для Российской Федерации, кроме повода очень громко прокричать: вот мы ищем пути, а этот проклятый Запад не хочет развязывать украинский кризис», – считает эксперт.

По мнению Потехина, к обращениям группировок к МИД РФ и Козаку не стоит привлекать геополитику и борьбу США с Китаем: американист уверен, что здесь речь идет просто-напросто о российской пропаганде.

В большой игре, которую затеяла Россия, США могут помочь Украине, если будут не уговаривать страну-агрессора или расширять форматы, а делать конкретные шаги. Например, если Россия не выводит свои войска с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Донбасса, с 1 декабря США начинают переговоры про предоставление Украине ПДЧ в НАТО.

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