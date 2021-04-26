Зеленський закликає долучитися до «нормандського» процесу Британію, Канаду та США

Президент України Володимир Зеленський закликав переглянути домовленості 2015 року та долучити до «нормандського» процесу Велику Британію, Канаду та США. Про це він заявив у інтерв’ю Financial Times, опублікованому 26 квітня.

Зеленський зокрема закликав Захід підтримати зміни у «Мінських угодах».

«Зараз я беру участь в процесі, який був розроблений до мене. Мінський процес в цій ситуації повинен бути більш гнучким. Він повинен служити цілям сьогоднішнього дня, а не минулого», – заявив президент.

На його думку, існує два варіанти розвитку подій: «мінський» формат потрібно змінити, або використовувати інший формат.

Востаннє самі лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі. Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.