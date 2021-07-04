«Сі триз-2021». Росія відреагувала на міжнародні навчання в Україні. Путін піднімає авіацію і перевіряє протиповітряну оборону в окупованому Криму. Як українська армія взаємодіє з силами НАТО? Морський десант, бойові стрільби, іноземні військові кораблі в Чорному морі. Чи відкриє Росія на морі ще один фронт проти України? Зеленський і Меркель – що принесе зустріч у Берліні? Про що зможуть домовитися лідери України і Німеччини?