Ми почнемо серйозні консультації з українськими партнерами щодо того, як вони бачать Мінські угоди – Нуланд

Сполучені Штати Америки розпочнуть консультації з Україною щодо того, як вона бачить Мінські угоди, заявила в інтерв’ю Радіо Свобода заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

«Думаю, ми почнемо серйозні консультації із нашими українськими партнерами щодо того, як вони бачать Мінські угоди і як вони будуть рухатися до їх реалізації. І тоді ми подивимося, чи є потенційні підстави для нас бути задіяними. Можливо, це просто захисний щит для нинішнього конфлікту в очах Москви? Ми цього ще не знаємо, але ми готові протестувати це», – сказала Нуланд, відповідаючи на запитання, чому Мінські угоди по-різному читаються в Москві, у порівнянні з Києвом та західними столицями.

Вона додала, що не може говорити про російське прочитання Міських угод, але наголосила, що «Мінські угоди є єдиним письмовим документом, який ми маємо, в якому президент Путін запевнив, що вийде з Донбасу».

«Питання тепер у тому, чи президент Путін зараз на саміті (в Женеві), просячи США, щоб вони знову були долучені, – як у минулому – до спроб реалізації Мінських угод – чи він справді серйозно налаштований піти геть з Донбасу?», – додала Нуланд.

Вона також прокоментувала можливість активнішого залучення США до вирішення конфлікту на Донбасі.

«Знову ж таки, якщо ми справді відчуємо, що є підстави побачити реалізацію Мінських угод у безпечний і прийнятний для України спосіб – у спосіб, який відновить її суверенітет та територіальну цілісність на Донбасі – взамін якогось типу політичної автономії для Донбасу, і це приведе до виведення російських сил та підтримуваних нею маріонеток – ми були б готові працювати над цим», – заявила Нуланд.

Президент Росії Володимир Путін під час пресконференції після зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що у Росії нібито є тільки одне зобов’язання щодо України – сприяти реалізації Мінських домовленостей.

«Що стосується України, то ця тема порушувалася. Не можу сказати, що дуже детально. Наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання на сході України повинні лежати Мінські домовленості. Що стосується зобов’язань щодо України, у нас зобов’язання тільки одне – сприяти реалізації Мінських домовленостей. Якщо українська сторона готова до цього, ми підемо цим шляхом без усякого сумніву», – сказав Путін.

Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Раніше НАТО у комюніке за підсумками свого саміту нагадало про зобов’язання Росії згідно з Мінськими домовленостями та засудило військову концентрацію біля кордонів України.