Вже відомо, про що Меркель говоритиме з Зеленським

Візит канцлера Німеччини Ангели Меркель до Києва, запланований на 22 серпня, відбудеться за кілька годин. В Україні його розглядають як одну з основних подій міжнародної політики у цьому місяці. Важливішим можна вважати лише візит президента Зеленського до США у останні дні серпня. Особливо важливий візит Меркель є з огляду на позицію Німеччини у питанні побудови газопроводу «Північний потік–2» та ситуації на Донбасі. Радіо Донбас.Реалії, узагальнюючи останні події, змальовує варіанти: що саме Ангела Меркель може вимагати – чи пропонувати – Володимиру Зеленському та Україні.

Незадовго до візиту до Києва стало відомо, що перед цим Меркель відвідає Москву. З одного боку, це викликало занепокоєння, адже позиція Росії для Меркель буде проголошена першою. З іншого – це розвіяло всі інтриги щодо теми перемовин у Києві, які ще, можливо, лишалися. Сам цей графік підказує, що у Москві перед візитом до Києва питання України було серед основних. Можна спрогнозувати, що включатиме воно два пункти.

Трубне перемир'я

Коротко: Меркель планує заручитися гарантіями транзиту російського газу від Кремля та привезти ці гарантії до Києва.

19 серпня 2021 року президент Володимир Зеленський заявив: не виключає, що канцлер Німеччини Ангела Меркель після візиту до Росії привезе до Києва певні гарантії енергетичної безпеки для України.

Окрім того, Зеленський спробував заспокоїти щодо того, що візит до Москви виявився першочерговим – зазначив, що він повністю спокійний з приводу цього.

Отже, навіть український президент прямо називає попердній зміст розмови з Меркель у Москві та у Києві. Про те, що після побудови «Північного потоку–2» Німеччина спробує забезпечити гарантії транзиту російського газу через Україну, неодноразово говорили експерти. Про це, ймовірно, мова йшла і у німецько–американських перемовинах, коли президент Байден явно пішов на поступки у питанні газопроводу.

У Німеччині та США навіть призначили уповноважених із дотримання домовленостей щодо «Північного потоку–2» та транзиту газу Україною.

Чому з точки зору Німеччини важливо домовлятися про продовження транзиту через Україну? Цю позицію тезово можна окреслити так:

Транзит через Україну збереже фінансові надходження до українського бюджету. Транзит газу через Україну відверне небезпеку подальшої військової агресії Росії проти України.

Однак, на думку експертів, якраз добудова та запуск «Північного потоку–2» несе небезпеку продовження військової агресії. Новий газопровід забезпечуватиме країни західної Європи газом з Росії навіть у разі розгортання військового конфлікту в Україні – аж до того, що транзит через неї стане неможливим.

Недарма добудова «Північного потоку-2», окрім України, непокоїть країни східної Європи, зокрема, сусіда України Польщу.

Тож Меркель може заручитися гарантіями у Росії та проголосити їх у Києві. Чи будуть вони дотримані, й чи убезпечать Україну – лише питання дотримання слова президентом Путіним.

Казус Штайнмаєра

Коротко: На Україну щодо виконання Мінських домовленостей у невигідному їхньому трактуванні можуть тиснути і Росія, і Захід.

«Україна повинна перенести в українське законодавство «формулу Штайнмаєра», – заявили в Міністерстві закордонних справ Німеччини 22 липня 2021 року. Чи це такий збіг, що пролунала ця заява рівно за місяць до візиту Меркель, чи спрацювала легендарна німецька точність та структурованість – невідомо.



Та ще за 10 днів до цього – 12 липня, під час зустрічі з самим Зеленським, про необхідність імплементації «формули Штайнмаєра» до українського законодавства заявила сама Меркель.

Концепція «формули» з’явилася ще у 2016 році у тому ж таки Міністерстві закордонних справ Німеччини. Запропонував її міністр Франк–Вальтер Штайнмаєр. Вже у 2019 році представник України в ТКГ Леонід Кучма у листі до представника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка написав: «Українська сторона приймає текст цієї формули».

У пунктах «формули» зазначається:

Закон про особливий статус Донбасу починає діяти о 20:00 в день голосування на позачергових виборах в ОРДЛО;

Вибори в ОРДЛО проводять за Конституцією і законами України;

Закон про особливий статус діятиме тимчасово, поки ОБСЄ не визнає вибори в ОРДЛО відповідними стандартам ОБСЄ, міжнародним і українським законам;

Закон про особливий статус ОРДЛО стане постійним, якщо ОБСЄ визнає вибори відповідними всім нормам, стандартам і законам.

Тут важливо відразу вносити два вкрай важливих пояснення:

У самій «формулі» немає відповіді на питання про виведення підконтрольних Росії військ з Донбасу та передачу неконтрольованої ділянки українсько–російського кордону під контроль України. Аналогічна до «формули» норма вже є законі «Про особливий порядок самоврядування в окремих районах»(він і є «про особливий статус»), який щороку продовжує Верховна Рада. Запуск у дію основних норм Закону (та «формули» разом з ним)зупиняє один факт – наявність підконтрольних Росії збройних угруповань і техніки на окупованій території.

Далі вже справа лише за трактуваннями «формули» Росією та Україною. Російська сторона наголошує, що вибори треба провести якнайшвидше, а українська сторона готова це зробити лише після виведення підконтрольних Росії військ та перекриття кордону. Насправді, у формулі Штайнмаєра та Законі про «особливий статус» ідеться про те, що голосування має відбуватися за Конституцією і законами України, із вільним волевиявленням та міжнародними спостерігачами, що, вочевидь, нездійсненно при наяності іноземних військ на території.

Ніяких виборів під дулами кулеметів не буде і не може бути

«Ніяких виборів під дулами кулеметів не буде і не може бути», – заявив Володимир Зеленський після погодження на «формулу» у 2019 році.

Цей момент Меркель, як досвідчений політик, розуміє. Але оскільки вона невдовзі залишає свою посаду, а в інтересах Німеччини врегулювати українсько–російський конфлікт, Тож з боку Меркель можливий тиск на Зеленського з вимогами виконання «формули» та проведення виборів в ОРДЛО, хоча сама ж канцлер, очевидно, розуміє причини неможливість виконання цих вимог.

Колишній Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що український президент має розуміти: це протирічить інтересам України, та й в українському суспільстві не зустріне розуміння. Тим більше, після того, як Росія вчинила кроки, що лише ускладнюють реінтеграцію ОРДЛО (видача паспортів і залучення жителів окупованого регіону до участі у Думських виборах).

Я закликаю нашу владу казати всім нашим партнерам, що на тлі російської паспортизації нам потрібна нова стратегія щодо Донбасу

«Ніяка «формула Штайнмаєра» не має сенсу, коли на окупованому Донбасі відбувається масова паспортизація (російськими паспортами – ред.). Коли на виборах люди з російськими паспортами голосують за інших людей з російськими паспортами – це ані політично, ані морально, ані емоційно ніколи не буде сприйнято в Україні. Я закликаю нашу владу казати всім нашим партнерам, що на тлі російської паспортизації нам потрібна нова стратегія щодо Донбасу. Вона може включати дуже непрості кроки. Проте залишати все, як є, залишатися в цій псевдозоні комфорту, кажучи, що потрібно виконати», – сказав він в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

Теми «Північного потоку-2» та врегулювання ситуації на Донбасі канцлер та президент Росії торкнулися на брифінгу після зустрічі у Москві. Причому це було, як у офіційних заявах, так і у відповідях на питання журналістів.

На що ще звернути увагу

Очікується, що після зустрічі Зеленський та Меркель даватимуть брифінг. Знаковими моментами у ньому може бути:

Чи порушить Меркель питання деокупації Криму. Питання болюче для Кремля та його відносин із Заходом, який нерідко уникає його, аби не дратувати Росію. (Про Крим, як невід'ємну частину України Мерекель згадала на спільному з Путіним брифінгу у Москві 20 серпня)

Чи говоритиме Меркель після візиту до Москви про Росію як сторону війни на Донбасі.

Чи йтиметься про перспективи вступу України до ЄС та НАТО (останнє особливо дратує Росію).

Чи йтиме мова про військову підтримку України, а особливо про надання зброї.

У якому тоні мова йтиме про США та участь їх у Нормандському форматі.

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