Не просити багато: що радять аналітики перед зустріччю Зеленського і Байдена?

Володимир Зеленський чекав на візит до Білого дому два роки. Нарешті він відбудеться – президент Байден вперше зустрінеться із Зеленським віч-на-віч. Ця зустріч відкриває нові можливості для відносин Києва та Вашингтона, але водночас може стати викликом для обох сторін, вважають експерти. Їхні думки зібрав «Голос Америки».

Посол України в США Оксана Маркарова перед початком візиту президента України Володимира Зеленського до США загалом налаштована позитивно.

«Після Німеччини ми є другою країною, яку Сполучені Штати запросили на візит, щоб обговорити всі наші стратегічні питання, – розповіла Маркарова «Голосу Америки». – Тож я думаю, що це показує і рівень уваги, і фокус, і важливість наших двосторонніх стосунків. Як для нас, так і для Сполучених Штатів».

Успіх залежатиме від риторики Зеленського?

Експерти у Вашингтоні погоджуються з таким поглядом: зустріч із Байденом є хорошою можливістю зміцнити відносини зі США на найвищому рівні. Та на думку колишнього посла Сполучених Штатів в Україні Стівена Пайфера, успіх поїздки багато в чому залежатиме від риторики українського президента.

Ви ж не хочете ставити запитання, не впевнившись, що відповідь буде «так»

«Я гадаю, що частина успіху цієї поїздки залежатиме від того, про що проситиме президент Зеленський, – міркує Стівен Пайфер. – Йому слід стримати себе у деяких запитах, адже якщо він проситиме надто багато, то може розчаруватись. Ви ж не хочете ставити запитання, не впевнившись, що відповідь буде «так»».

Серед чутливих тем, де Володимиру Зеленському потрібно буде продемонструвати здібності дипломатії – питання членства в НАТО та «Північний потік-2».

Експерти вважають, що у цих розмовах важливо бути реалістичним та втримати баланс.

«Йому не слід очікувати жодних обіцянок США стосовно України та НАТО, як і змін у позиції Байдена щодо «Північного потоку-2», – коментує колишній посол США в Україні Джон Гербст.

«Зеленський має пояснити, що він – проти такого рішення і хотів би побачити зміни. Але зробити це без протистояння та конфронтації з президентом Байденом», радить експерт.

Бути рішучим без конфронтації

Виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк вважає, що український президент має проявити рішучість у питанні «Північного потоку-2». Адже на її думку, рішення Білого дому щодо звільнення від санкцій суперечить деклараціям Байдена про боротьбу із корупцією за кордоном.

«Правильно буде на цій зустрічі говорити не тільки про українську корупцію, а й про геополітичну корупцію, стратегічну корупцію. Ми можемо і маємо запитувати, чому «Північний потік-2» добудовується, попри те, що це є символом стратегічної корупції?» – переконана Дарія Каленюк.

Підтримка у захисті від агресії Росії

Очікується, що іншою важливою темою переговорів стане безпекова співпраця. Напередодні Джо Байден вказав Державному департаменту США надати Україні додаткові 60 млн доларів допомоги у вигляді оборонного військового устаткування та навчання.

«Я думаю, що додаткова військова підтримка США не завадила б. По-перше, це допоможе покращити оборонну здатність України. Це практичний крок. А по-друге, таким чином можна буде надіслати сильний сигнал американської підтримки», – каже Стівен Пайфер.

Слід продемонструвати, що США підтримують Україну в той час, коли Москва продовжує війну

На думку Джона Гербста, президент Байден також має бути зацікавлений у тому, щоб проявити сильну підтримку України – через критику, яка лунає щодо зовнішньої політики США.

«Йому (Джо Байдену) слід дуже чітко продемонструвати, що США підтримують Україну в той час, коли Москва продовжує війну», – каже Гербст.

«І зараз у Байдена є ще більше підстав для цього – після того, як його адміністрація катастрофічно провела вихід з Афганістану, президент має показати, що він є сильним міжнародним гравцем».

Запевнити відданість реформам і боротьбі з корупцією

Водночас в Білому домі неодноразово наголошували, що очікують від України реальних результатів у подоланні корупції. Стівен Пайфер вважає, що Володимиру Зеленському слід робити акцент саме на цьому.

«Найбільше, що може запропонувати президент Зеленський – це надійний і переконливий сигнал про відданість Києва реформам, – каже Пайфер. – А це означає більш відкриту та конкурентну економіку. Це означає верховенство права, в тому числі судові реформи. Це означає скорочення величезного політичного та економічного впливу олігархів. Це означає боротьбу з корупцією».

Посол України в США Оксана Маркарова переконана: навіть у складних питаннях, як-от членство в НАТО та «Північний потік-2», обидва президенти знайдуть спільну мову.

«Між собою ми знаємо, що і ми, і Сполучені Штати безумовно є стратегічними партнерами і друзями. Тому всі ці питання ми точно можемо обговорити – як партнери, відверто, щиро. І знайти такі рішення, які будуть прийнятними для обох сторін».

Українські дипломати кажуть: візит Зеленського до Білого дому – це лише початок. Вони очікують, що після зустрічі президентів з’явиться ще більше роботи над втіленням домовленостей України та США.