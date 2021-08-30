Чому ЗМІ видаляють вістки про ДТП з участю нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна?

Близько 30-ти українських медіа видалили на своїх ресурсах повідомлення про дорожно-транспортну аварію з участю народного депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна. За даними ЗМІ, нібито Трухін на великій швидкості врізався в авто, яке зупинилося на червоне світло світлофора. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів Української Асоціації Футболу Лучано Лучі. Як зазначає видання ІА «Центр новин», посилаючись на розмову з очевидцями аварії, депутат Олександр Трухін був у стані алкогольного сп'яніння. Чому ж українські медіа «зачищають» згадки про Трухіна? Що насправді сталося 23 серпня? Чому з цього приводу мовчать у «Слузі народу»?

Аварія сталася ще 23 серпня. Новину про це одразу опублікували десятки українських медіа, однак протягом наступних кількох днів, одне за одним, без пояснень, ЗМІ почали видаляти повідомлення про ДТП, або ж змінювати їх таким чином, що згадок про народного депутата Трухіна там не залишалося. Попри це, журналістам вдалося знайти відео, яке проливає світло на цю історію і, як мінімум, доводить, що Олександр Трухін перебував на місці скоєння аварії.

Деталі аварії за участю Олександра Трухіна

Вранці 23 серпня Олександр Трухін був у Полтаві. Там він брав участь в урочистих заходах з нагоди Дня державного прапора. До Полтавщини Трухін має пряме відношення: він є главою партійного осередку партії у Полтавській області.

Як повідомляли ЗМІ, ДТП з участю нардепа сталося того ж дня о 15:45 на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ. Як повідомляє видання ІА «Центр новин», посилаючись на очевидців аварії, Олександр Трухін був за кермом автомобіля марки «Audi». Він не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості здійснив наїзд на автомобіль марки «Ford», який у свою чергу протаранив автомобіль «Daewoo».

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Внаслідок ДТП, тілесні ушкодження отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.

У поліції факт ДТП на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ 23 серпня о 15:45 також підтвердили, але імен учасників не назвали. Речниця поліції Юлія Гірдвіліс розповіла, що за фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами - ред.).

розповіла, що за фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами - ред.). В українській федерації футболу факт ДТП підтвердили майже одразу. Після аварії там повідомили, що Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень перебувають в одній із київських лікарень. Внаслідок ДТП вони втратили свідомість. Після госпіталізації їм обом зробили операції, а отримані травми можна характеризувати як середньої тяжкості. Про Трухіна в повідомленні УАФ згадки не було.

перебувають в одній із київських лікарень. Внаслідок ДТП вони втратили свідомість. Після госпіталізації їм обом зробили операції, а отримані травми можна характеризувати як середньої тяжкості. Про Трухіна в повідомленні УАФ згадки не було. Свідки аварії стверджують, що разом із Трухіним в салоні авто було чи то троє, чи то двоє людей, і що всі вони були напідпитку. Утім офіційного підтвердження цьому немає.

Ані одразу після ДТП, ані згодом, сам Олександр Трухін деталі аварії також не коментував.

Радіо Свобода надіслало нардепові низку питань, утім на момент публікації цього матеріалу відповідей ми не отримали.

Хто та чому видаляє повідомлення про ДТП?

Новину про ДТП за участю депутата від «Слуги народу» надрукували десятки українських медіа. Проте вже за кілька днів, це повідомлення або зникло зовсім, а бо з нього забрали ім'я Олександра Трухіна.

Головний редактор видання Трибуна Олег Щербаков повідомив, що йому на пошту також надійшла пропозиція зняти новину про Трухіна в обмін на компенсацію.

У відповідь журналісти «Трибуни» проаналізували низку новин, де згадувалась ДТП з участю Трухіна і виявили, що понад 30 видань, як загальнонаціональних так і спортивних, видалили вістку про аварію, або ж відредагували її таким чином, що згадка про Трухіна з новини зникла.

До прикладу, усі ці посилання раніше вели на новину про Олександра Трухіна. Нараз ж більшість із них видає помилку.

Футбол 24, UA-Football, Isport, Meta-Ratings, 1927.kiev.ua, Динамо Киев от Шурика УНИАН, Sport.ua , Football.ua, Сегодня, Антикор, Главком, УНН, Аргументы и Факты, Comments.ua, Depo.ua, Вести, Факты, ТСН, Обозреватель, Телеграф, Гордон, Комсомольская правда в Украине, Фраза, Аргумент,NewsWeek, Вести-UA, Bigmir, Українські новини, Голос.UA, Главк, Резонанс, Судебно-юридическая газета.

Шеф-редакторка видання ІА «Центр новин» так само повідомила, що їй на пошту прийшли «листи щастя», в яких «на комерційній основі» пропонується видалити матеріал про ДТП за участі Олександра Трухіна.

Спортивний журналіст та кореспондент автопроєкту Зупини_Лося Костянтин Андріюк повідомляє, що за видалення новини про Трухіна сайтам пропонували щонайменше 200 доларів.

Попри численні спроби приховати участь Трухіна в ДТП, журналістам таки вдалося отримати відео, яке проливає більше світла на цю історію.

Є відео?

29 серпня в ефірі телеканалу Kyiv LIVE показали сюжет з місця ДТП за участю Трухіна. У репортажі, що триває більше хвилини, журналіст опитує свідків та потерпілих. Автор сюжету стверджує, що «за словами потерпілих, аварію спровокував Трухін»​. І хоча у кадрі декілька разів з'являється сам Трухін, його коментарів у сюжеті немає.

У той самий день ефірна версія сюжету була опублікована на ютуб-каналі Kyiv LIVE. Однак, на ютубі матеріал провисів близько 30 хвилин, після чого був видалений. Про це повідомила журналістка Альона Романюк. За її словами, вона хотіла зберегти це відео для свого матеріалу про ДТП за участю Трухіна, але не встигла.

Невдовзі журналіст Олексій Братущак віднайшов сюжет знімальної групи Kyiv LIVE в ефірі телеканалу через сервіс Megogo та опублікував його на своїй сторінці у фейсбуці.

Фактично, це єдине відео, яке є у відкритому доступі і яке доводять, що народний депутат Трухін був на місці аварії.

Що кажуть у партії «Слуга народу»?

Офіційних коментарів щодо участі нардепа «Слуги народу» Трухіна у ДТП 23 серпня наразі немає.

28 серпня, коли більшість сайтів уже видалили або відредагували публікації про Трухіна, Радіо Свобода звернулося за поясненнями до фракції «Слуга народу».

У відповідь там спочатку порадили звернутися до партії «Слуга народу», хоча партія та фракція «Слуга народу» мають спільний прес-офіс, а згодом пообіцяли надати відповідь у робочий день.

Радіо Свобода опублікує коментар політичної сили «Слуга народу», як тільки він буде отриманий.

Радіо Свобода також надіслало низку запитать до голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка. Ми запитали, зокрема, чи відомо керівникам партії обставини аварії з участю Трухіна та яку політичну відповідальність може понести нардеп, якщо виявиться, що він дійсно керував автівкою у нетверезому стані?

На момент публікації матеріалу, Олександр Корнієнко відповідей не надав. Проте, ми готові їх опублікувати, щойно отримаємо.

Радіо Свобода також опитало низку народних депутатів від «Слуги народу». Більшість із них повідомили, що нічого не знають про ДТП з участю Трухіна, або ж чули про неї дуже поверхнево. На спільних нарадах це питання не піднімалося. Один з нардепів зазначив, що 28 серпня Трухін «був на нараді і з ним усе гаразд».

Ще один народний депутат розповів Радіо Свобода на умовах анонімності, що він самостійно намагався з'ясувати обставини ДТП. Посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах, він повідомив, що на момент аварії «Трухін виглядав так, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився». Можливо, є ймовірність, що стан Трухіна на момент ДТП не перевірявся і не був зафіксований.

Джерело Радіо Свобода у правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Олександр Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність в крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що «справа Трухіна вирішується на найвищому рівні»

Щоб підтвердити або спростувати цю інформацію, Радіо Свобода звернулося до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Ми надіслали питання йому особисто, а також передали через помічника. Проте на момент публікації, відповіді не надійшли.

Радіо Свобода готове дати можливість висловитися всім згаданим у цій публікації офіційним особам.

Ми також звертаємося до свідків цього ДТП: якщо ви маєте фото, відео або іншу суспільно-важливу інформацію, зв'яжіться з нами у будь-який зручний спосіб.

Хто такий Олександр Трухін?

Олександр Трухін у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради XI скликання від партії «Слуги народу» за виборчим округом №40 (Дніпропетровська область). Член однойменної фракції. Заступник голови Комітету з питань бюджету Юрія Арістова.

Олександр Трухін був серед гостей вечірки, яку під час суворого локдауну у квітні 2021 року в п’ятизірковому готелі Fairmont у центрі Києва, яку влаштував інший «нардеп-слуга»​ Микола Тищенко.

До того, як Трухін потрапив до парламенту зі «Слугою народу», він був депутатом Полтавської обласної ради від «Блоку Петра Порошенка»​ за округом №6 (Глобинський район)