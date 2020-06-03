Мільйонери зі «Слуги народу» пояснили, чому орендують в столиці житло за бюджетні кошти

19 депутатів-мільйонерів зі «Слуги народу» орендують житло за бюджетні кошти. Серед цих парламентарів:

Олександр Трухін – 21,7 млн. грн.;

Артем Кунаєв – 9,9 млн. грн.;

Степан Чернявський – 9,6 млн. грн.;

Павло Якименко – 9,4 млн. грн.;

Олександр Салійчук – 8,6 млн. грн.;

Євген Петруняк – 7 млн. грн.;

Олексій Ковальов – 6,9 млн. грн.;

Федір Веніславський – 6,8 млн. грн.;

Богдан Торохтій – 6,4 млн. грн.;

Андрій Костін – 4, 8 млн. грн.;

Олександр Аліксійчук – 4,3 млн. грн.;

Геннадій Касай – 4,1 млн. грн.;

Олександр Горобець – 2,9 млн. грн.;

Ганна Лічман – 2,6 млн. грн.;

Артем Чорноморов – 2,5 млн. грн.;

Максим Зуєв – 2 млн. грн.;

Едуард Прощук – 1,9 млн. грн.;

Дмитро Нальотов – 1,6 млн. грн.;

Олена Копанчук – 1,2 млн. грн.

Ця інформація викликала широкий суспільний резонанс. Адже, з одного боку, подібна компенсація законна, а з іншого – багатьох занепокоїв саме моральний аспект, коли забезпечений депутат не може винайняти або придбати собі житло у столиці самостійно.

Радіо Свобода поспілкувалось з трьома слугами-мільйонерами, які отримують компенсації такого штибу, і запитало у них, чому вони так роблять і що думають про критику на свою адресу.

Олександр Трухін, член фракції «Слуга народу» (задекларував 21,7 млн. грн.):

– Держава надала мені куток 2*2 метри. Запрошую у будь-який момент часу. Звичайний, стандартний номер. Ну, можливо, не 2*2, а 3*3 метри, в якому є тільки ліжко, тумбочка, стіл і стілець, і умивальник із санвузлом. Все.

Я при цьому не плачу грошей за те, що я проживаю, але в мене є мій куток. На вокзалі ночувати – точно не варіант.

– А чи не розглядали ви такий варіант, щоб винаймати за власні кошти житло у Києві?

– Не розглядав. Поясню, чому. Тому що у нас дуже напружений графік, а готель знаходиться за 10 метрів від Верховної Ради. Поруч тут знаходиться і мій комітет, в якому я працюю, тому мені, з точки зору логістики, заторів у Києві, які є, мені дуже зручно, тому що я встигаю бодай трішки поспати. Тому що дійсно ми допізна працюємо і доводиться жертвувати якимось комфортом в напрямку того, щоб мати зайві пів години на сон і встигнути більше на роботі. Тому я нічого не орендую.

От були поверхи. Ми зайшли великим колективом (незалежно від фракцій, команд), вибрали стандартні номери.



Так, є хлопці, які взяли покращені номери. Може, до когось родини приїжджають. До мене сім'я не приїжджає.

Павло Якименко, член фракції «Слуга народу» (задекларував 9,4 млн. грн.):

– Я не живу в Києві. Моє рідне місто – Харків. Я його дуже люблю, їхати звідти я не збираюсь. І тут у мене житла свого немає.

Тому те, що я заробив, і те, що я задекларував, з чого свого часу заплатив усі податки, інвестувати у свою роботу в Верховній Раді, швидше за все, це все, на мою думку, буде не дуже правильно.

– А де ви зараз тут мешкаєте? Де саме?

– В готелі.

– А який у вас номер? Можете трішечки розповісти про умови, в яких живете?

– Та звичайний номер. Нічого в ньому немає.

– А можете сказати, який готель?

– Навіщо?

– Ну от ваш колега сказав, наприклад.

– Ну він сказав, а я не хочу.

Олександр Аліксійчук, член фракції «Слуга народу» (задекларував 4,3 млн. грн.):

– Є така послуга, я нею користуюся. Я не бачу в цьому чогось поганого. Якби в мене було житло в Києві чи я міг би собі дозволити придбати житло в Києві, очевидно, я придбав би і жив би там.

– А ви не думали про те, щоб придбати?

– Ні, я не думав, оскільки я дуже прив'язаний до свого регіону. Я люблю свій рідний край – Рівненщину. І я планую після завершення каденції депутатської повернутися додому і працювати на благо цього регіону.

– А принаймні винаймати. Чи не розглядали такий варіант, щоб орендувати за власний кошт тут квартиру?

– Я розглядав, але не знайшов так, щоб було зручно, щоб швидко можна було добратись, як в комітет, так і до стін парламенту.

Платники податків в особі держави надають мені це право – так, як я це робив, будучи роботодавцем і наймаючи людей на роботу. Я думаю, що це – нормальна практика в усьому світі.

– А які у вас тут умови проживання?

– Звичайний номер на одну людину: душова кабіна, телевізор, який не дивишся, тому що завжди часу не вистачає. Там насправді дуже мало часу перебуваєш в номері.