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01 червня 2020, Київ 11:30
Новини | Політика

19 депутатів-мільйонерів зі «Слуги народу» орендують житло за бюджетні кошти – КВУ

Всього в квітні 2020 року компенсацію з бюджету на оренду житла отримали 52 народні депутати

19 народних депутатів-мільйонерів зі «Слуги народу» орендують житло за бюджетні кошти, повідомила громадська організація «Комітет виборців України».

«Всього в квітні 2020 року компенсацію з бюджету на оренду житла отримали 52 народні депутати. Із них, відповідно до даних декларацій, 25 депутатів є мільйонерами. Тобто, вони мають у власності грошових активів (розділ 12 декларацій) на суму понад один мільйон гривень. Мова йде про готівкові кошти, а також кошти, які є на рахунках в банківських установах», – пояснили в громадській організації.

Серед депутатів зі «Слуги народу», які орендують житло за бюджетні кошти:

  • Олександр Трухін – задекларував 21,7 млн грн;
  • Артем Кунаєв – 9,9 млн грн;
  • Степан Чернявський – 9,6 млн грн;
  • Павло Якименко – 9,4 млн грн;
  • Олександр Салійчук – 8,6 млн грн;
  • Євген Петруняк – 7 млн грн;
  • Олексій Ковальов – 6,9 млн грн;
  • Федір Веніславський – 6,8 млн грн;
  • Богдан Торохтій – 6,4 млн грн;
  • Андрій Костін – 4, 8 млн грн;
  • Олександр Аліксійчук – 4,3 млн грн;
  • Геннадій Касай – 4,1 млн грн;
  • Олександр Горобець – 2,9 млн грн;
  • Ганна Лічман – 2,6 млн грн;
  • Артем Чорноморов – 2,5 млн грн;
  • Максим Зуєв – 2 млн грн;
  • Едуард Прощук – 1,9 млн грн;
  • Дмитро Нальотов – 1,6 млн грн;
  • Олена Копанчук – 1,2 млн грн.

У п’ятірку найбагатших депутатів, які орендують житло за бюджетні кошти, потрапили Анатолій Урбанський із групи «За майбутнє» (19,7 млн грн) та Олег Мейдич із «Батьківщини» (9,8 млн грн).

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