19 депутатів-мільйонерів зі «Слуги народу» орендують житло за бюджетні кошти – КВУ

19 народних депутатів-мільйонерів зі «Слуги народу» орендують житло за бюджетні кошти, повідомила громадська організація «Комітет виборців України».
«Всього в квітні 2020 року компенсацію з бюджету на оренду житла отримали 52 народні депутати. Із них, відповідно до даних декларацій, 25 депутатів є мільйонерами. Тобто, вони мають у власності грошових активів (розділ 12 декларацій) на суму понад один мільйон гривень. Мова йде про готівкові кошти, а також кошти, які є на рахунках в банківських установах», – пояснили в громадській організації.
Серед депутатів зі «Слуги народу», які орендують житло за бюджетні кошти:
- Олександр Трухін – задекларував 21,7 млн грн;
- Артем Кунаєв – 9,9 млн грн;
- Степан Чернявський – 9,6 млн грн;
- Павло Якименко – 9,4 млн грн;
- Олександр Салійчук – 8,6 млн грн;
- Євген Петруняк – 7 млн грн;
- Олексій Ковальов – 6,9 млн грн;
- Федір Веніславський – 6,8 млн грн;
- Богдан Торохтій – 6,4 млн грн;
- Андрій Костін – 4, 8 млн грн;
- Олександр Аліксійчук – 4,3 млн грн;
- Геннадій Касай – 4,1 млн грн;
- Олександр Горобець – 2,9 млн грн;
- Ганна Лічман – 2,6 млн грн;
- Артем Чорноморов – 2,5 млн грн;
- Максим Зуєв – 2 млн грн;
- Едуард Прощук – 1,9 млн грн;
- Дмитро Нальотов – 1,6 млн грн;
- Олена Копанчук – 1,2 млн грн.
У п’ятірку найбагатших депутатів, які орендують житло за бюджетні кошти, потрапили Анатолій Урбанський із групи «За майбутнє» (19,7 млн грн) та Олег Мейдич із «Батьківщини» (9,8 млн грн).
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