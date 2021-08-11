Справа нардепа Юрченка: обвинувальний акт щодо хабаря передано до суду

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про скерування до суду обвинувального акту стосовно народного депутата та його посередника, обвинувачених в отриманні неправомірної вигоди та підбуренні до надання такої вигоди. У відомстві не вказують прізвища депутата, але оприлюднені деталі справи вказують, що йдеться про Олександра Юрченка, якого виключили з фракції «Слуга народу».

«Дії народного депутата України кваліфіковані за ч.4 ст.368 та ч.4 ст.27 ч.4 ст. 369 КК України, а його посередника — ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України та ч.4 ст.27 ч.4 ст. 369 КК України... 3 березня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення», – вказали у САП.

15 вересня 2020 року Національне антикорупційне бюро України закликало генерального прокурора Ірину Венедіктову підписати підозру на той момент «слузі народу» Олександрові Юченку.

Спочатку вона заявляла, що підстав для оголошення підозри самому Юрченку поки немає, але 17 вересня все ж підписала підозру депутатові.

За даними слідства, народний обранець висловив прохання передати йому через посередника хабар у 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до проєкту закону «Про управління відходами» і в подальшому ще 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів – членів відповідного парламентського комітету.

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На початку серпня 2020 року детектив «під прикриттям» передав першу частину хабаря посередникові. 26–27 серпня співучасники планували отримати наступну частину коштів. Але у НАБУ заявили, що були вимушені припинити подальше виконання спецзавдання, бо хтось сповістив фігурантів.

21 вересня 2020 року Вищий антикорупційний суд застосував до Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у понад 3 мільйони гривень. Депутата тоді взяли під варту в залі суду. Пізніше він вийшов із СІЗО після внесення застави. Юрченко під час засідання суду заперечив провину і заявив про наклеп на себе.

Якщо провину Юрченка доведуть у суді, він може отримати від 8 до 12 років за ґратами.