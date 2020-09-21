Депутат Юрченко в суді заявив про тиск і наклеп на себе

Народний депутат Олександр Юрченко, виключений із владної фракції «Слуга народу» і підозрюваний у хабарництві, в суді з обрання йому запобіжного заходу заявив, що жодного відношення до матеріалів справи не має, ніяких коштів не брав і нікого не підбурював, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Три скликання поспіль не ухвалюється закон про поводження з відходами. Ми розуміємо, скільки мільйонів доларів заробляють ті, хто працює в тіньовій стороні – упаковщики і так далі», – зазначив Юрченко, коментуючи причини своєї підозри.

«Вони почали чинити провокації і тиск. Зробили все для того, щоб зробити наклеп і надалі тиснути», – додав він.

Юрченко зазначив, що має на утриманні дружину і двох дітей, але проживає в квартирі сам. На уточнювальне запитання судді депутат відповів, що близько двох місяців. Автомобіля, за словами Юрченка, він не має, лише орендує авто.

У разі домашнього арешту він попросив визначити адресою квартиру матері дружини, де наразі і проживає сам, як зазначив раніше.

Перед цим прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури попросив суд взяти депутата під варту з альтернативою внесення застави близько 6 млн 400 тисяч гривень.

Обвинувачення навело низку підстав щодо такого запобіжного заходу, зокрема, ймовірність виїзду підозрюваного за кордон і можливість знищення ним доказів.

Захист Юрченка виступив проти застосування будь-якого запобіжного заходу. Адвокати заявляють про недостатність доказів для обґрунтованої підозри, бо справа, за їхніми словами, «носить ознаки поліцейської провокації».

Сторона захисту не заперечує вказані стороною обвинувачення факти щодо передачі коштів за правки до законопроєкту, але подає це як провокацію з боку агента НАБУ.

17 вересня в НАБУ заявили, що Юрченку повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків ( ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України). Це сталося того ж дня, коли депутата виключили з фракції партії «Слуга народу».

13 вересня колишній член фракції «Слуга народу», народний депутат Гео Лерос опублікував у соцмережі пост, що два дні тому НАБУ нібито затримало помічника депутата зі «Слуги народу» Олександра Юрченка за хабарництво. Наступного дня партії «Слуга народу» заявили про намір Юрченка написати заяву про вихід із фракції. В Офісі президента підтримали це рішення.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України закликало генерального прокурора Ірину Венедіктову підписати підозру народному депутату щодо «отримання неправомірної вигоди» за внесення пропозицій до одного із законопроєктів. Вона зробила це 17 вересня.

У відомстві вказали, що раніше помічникові депутата повідомили про підозру в отриманні хабаря. 15 вересня цьому помічникові Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн 552 тисяч гривень застави.

У ВАКС повідомили Радіо Свобода, що підозрюваний вніс заставу 16 вересня в повному обсязі.

Олександр Юрченко є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами комітету Верховної Ради України з питань енергетики і житлово-комунальних послуг.