Прокурор просить суд взяти депутата Юрченка під варту з можливістю внесення застави

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить суд взяти депутата Олександра Юрченка, виключеного із владної фракції «Слуга народу», під варту з альтернативою внесення застави близько 6 млн 400 тисяч гривень у якості запобіжного заходу. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Обвинувачення навело низку підстав щодо такого запобіжного заходу, зокрема ймовірність виїзду підозрюваного за кордон і можливість знищення ним доказів.

Прокурор зазначив, що аналогічні правопорушення вчинялися депутатом раніше, про що сам Юрченко говорив під час проведення негласних слідчих дій. Наскільки це можна довести, буде з‘ясовуватися надалі, зазначив прокурор у суді.

Захист Юрченка виступає проти застосування будь-якого запобіжного заходу. Адвокати вважають, що недостатньо доказів для обґрунтованої підозри, бо справа «носить ознаки поліцейської провокації».

Сторона захисту не заперечує, що вказані стороною обвинувачення факти щодо передачі коштів за правки до закону мали місце, але подають це як провокацію з боку агента НАБУ.

Юрченко свою провину не визнав.

Один з адвокатів Юрченка попросив суд зупинити трансляцію через бажання озвучити медичну інформацію щодо свого клієнта. Суддя на місці ухвалила рішення задовільнити це клопотання і зупинити трансляцію на час виступу адвокату.

17 вересня в НАБУ заявили, що Юрченку повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків ( ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України). Це сталося того ж дня, коли депутата виключили з фракції партії «Слуга народу».

13 вересня колишній член фракції «Слуга народу», народний депутат Гео Лерос опублікував у соцмережі пост, що два дні тому НАБУ нібито затримало помічника депутата зі «Слуги народу» Олександра Юрченка за хабарництво. Наступного дня партії «Слуга народу» заявили про намір Юрченка написати заяву про вихід із фракції. В Офісі президента підтримали це рішення.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України закликало генерального прокурора Ірину Венедіктову підписати підозру народному депутату щодо «отримання неправомірної вигоди» за внесення пропозицій до одного із законопроєктів. Вона зробила це 17 вересня.

У відомстві вказали, що раніше помічникові депутата повідомили про підозру в отриманні хабаря. 15 вересня цьому помічникові Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн 552 тисяч гривень застави. У ВАКС повідомили Радіо Свобода, що підозрюваний вніс заставу 16 вересня в повному обсязі.

Олександр Юрченко є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Депутат публічно не коментував звинувачення на свою адресу.