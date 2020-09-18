Суд переніс засідання про запобіжний захід для депутата Юрченка на 21 вересня

Вищий антикорупційний суд переніс засідання про запобіжний захід для народного депутата Олександра Юрченка на 21 вересня на 15:00, передає кореспондент Радіо Свобода.

Депутат не з’явився на засідання. За словами його адвокатів, Юрченко контактував з народним депутатом Сергієм Нагорняком, у якого виявили коронавірусну інфекцію. Захист просив перенести засідання, оскільки Юрченко чекає результати тестування на COVID-19.

Прокуратура просить суд взяти народного депутата під варту з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 мільйона гривень.

17 вересня в НАБУ заявили, що Юрченку повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків ( ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України). Це сталося того ж дня, коли депутата виключили з фракції партії «Слуга народу».

13 вересня колишній член фракції «Слуга народу», народний депутат Гео Лерос опублікував у соцмережі пост, що два дні тому НАБУ нібито затримало помічника депутата зі «Слуги народу» Олександра Юрченка за хабарництво. Наступного дня партії «Слуга народу» заявили про намір Юрченка написати заяву про вихід із фракції. В Офісі президента підтримали це рішення.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України закликало генерального прокурора Ірину Венедіктову підписати підозру народному депутату щодо «отримання неправомірної вигоди» за внесення пропозицій до одного із законопроєктів. Вона зробила це 17 вересня.

У відомстві вказали, що раніше помічникові депутата повідомили про підозру в отриманні хабаря. 15 вересня цьому помічникові Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн 552 тисяч гривень застави. У ВАКС повідомили Радіо Свобода, що підозрюваний вніс заставу 16 вересня в повному обсязі.

Олександр Юрченко є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Депутат публічно не коментував звинувачення на свою адресу.