Підозрюваний у хабарництві депутат Юрченко хоче довести свою невинуватість у ЄСПЛ

Колишній член «Слуги народу», а нині позафракційний народний депутат Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, має намір доводити свою невинуватість у Європейському суді з прав людини. Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

«Я доведу свою непричетність до цих усіх дій в Європейському суді з прав людини. Будуть судові позови до певних телеканалів, які паплюжили моє ім’я відвертою брехнею: будуть вибачення і буде офіційне визнання того, що до усього цього я не маю жодної причетності. Всі ті, хто моє ім’я паплюжив і поливав брехнею, будуть покарані», – наголосив депутат.

Юрченко стверджує, що нині повністю співпрацює зі слідством і хоче, щоб усе «швидше закінчилось». За його словами, матеріали його справи вже передані до суду.

Депутат також розповів, що через підозру тривалий час не міг виїжджати за територію Києва, а наразі йому заборонений виїзд за територію України, однак, додав, що це не заважає виконувати депутатські обов’язки.

15 вересня 2020 року Національне антикорупційне бюро України закликало генерального прокурора Ірину Венедіктову підписати підозру на той момент «слузі народу» Олександрові Юченку.

Спочатку вона заявляла, що підстав для оголошення підозри самому Юрченку поки немає, але 17 вересня все ж підписала підозру депутатові.

За даними слідства, народний обранець висловив прохання передати йому через посередника хабар у 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до проєкту закону «Про управління відходами» і в подальшому ще 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів – членів відповідного парламентського комітету.

На початку серпня 2020 року детектив «під прикриттям» передав першу частину хабаря посередникові. 26–27 серпня співучасники планували отримати наступну частину коштів. Але у НАБУ заявили, що були вимушені припинити подальше виконання спецзавдання, бо хтось сповістив фігурантів.

21 вересня 2020 року Вищий антикорупційний суд застосував до Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у понад 3 мільйони гривень. Депутата тоді взяли під варту в залі суду. Пізніше він вийшов із СІЗО після внесення застави. Юрченко під час засідання суду заперечив провину і заявив про наклеп на себе.

Якщо провину Юрченка доведуть у суді, він може отримати від 8 до 12 років за ґратами.