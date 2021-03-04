НАБУ завершило розслідувати провадження щодо підозрюваного у хабарництві депутата Юрченка

У Національному антикорупційному бюро повідомили про завершення розслідування кримінального провадження щодо підозрюваного у хабарництві народного депутата та його посередника. У НАБУ не вказують прізвища депутата, але, як випливає з оприлюднених деталей справи, йдеться про виключеного із фракції «Слуга народу» Олександра Юрченка.

Згідно з повідомлення, напередодні детективи НАБУ повідомили народному депутату та його посереднику про відкриття матеріалів у справі для ознайомлення.

«Розслідування кримінального провадження тривало з серпня 2020 року», – повідомили у НАБУ.

Читайте також: ВАКС постановив зняти електронний браслет із підозрюваного в хабарництві депутата Юрченка

У вересні 2020 року НАБУ та САП повідомили про підозру Олександррові Юрченку в отриманні неправомірної вигоди. За даними слідства, народний обранець висловив прохання передати йому через посередника хабар у 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до проєкту закону «Про управління відходами» та у подальшому ще 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів – членів відповідного парламентського комітету.



На початку серпня 2020 року детектив «під прикриттям» передав першу частину хабаря посереднику. 26-27 серпня співучасники планували отримати наступну частину коштів. Однак у НАБУ заявили, що були вимушені припинити подальше виконання спецзавдання, бо хтось сповістив фігурантів.

21 вересня 2020 року Вищий антикорупційний суд вирішив застосувати до Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у понад 3 мільйони гривень. Депутата тоді взяли під варту в залі суду. Пізніше він вийшов із СІЗО після внесення застави. Юрченко під час засідання суду заперечив провину і заявив про наклеп на себе.