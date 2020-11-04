ВАКС постановив зняти електронний браслет із підозрюваного в хабарництві депутата Юрченка

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення зняти електронний браслет із народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють у хабарництві. Як повідомила Радіо Свобода речниця ВАКС Олеся Чемерис, таке рішення суд ухвалив на засіданні 3 листопада.

«Учора наш слідчий суддя переглянув обов’язки (за запобіжним заходом – ред.), так вимагає законодавство, що раз у два місяці вони мають бути переглянуті. За ним залишили всі обов’язки, крім носіння електронного засобу контролю», – повідомила речниця ВАКС.

Мотивів рішення вона не навела, бо повний його текст буде оприлюднений 5 листопада.

Рішення діятиме до 3 січня включно.

Про це ж рішення сам Юрченко написав у фейсбуці.

«Сфабрикована проти мене провокація, яка мала на меті лише дискредитувати моє ім’я й унеможливити мою боротьбу проти корупції та за екологічну безпеку, продовжує розвалюватися. Вчора суд виніс рішення про зняття з мене засобу контролю – браслету», – написав депутат.

Наприкінці вересня виключений із фракції «Слуга народу» народний депутат Олександр Юрченко заявив, що не вчиняв ніяких протиправних дій, і має намір «далі боротися».

На питання про те, чи планує він складати мандат, депутат відповів: «Ні в якому разі, мене обрали люди, дали мені обов’язки, я маю ці обов’язки виконувати».

Юрченко повідомив, що заставу за нього внесли «люди, які є небайдужими до ситуації з екологією на Київщині, переймаються проблемами полігонів». Він заперечив інформацію в ЗМІ про те, що заставу за нього міг внести народний депутат із фракції «Слуга народу» Андрій Холодов.

21 вересня Вищий антикорупційний суд вирішив застосувати до Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у понад 3 мільйони гривень. Депутата тоді взяли під варту в залі суду. Пізніше він вийшов із СІЗО після внесення застави.

Юрченко під час засідання суду заперечив провину і заявив про наклеп на себе.

17 вересня в НАБУ заявили, що Юрченку повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків ( ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України). Це сталося того ж дня, коли депутата виключили з фракції партії «Слуга народу».

13 вересня колишній член фракції «Слуга народу», народний депутат Гео Лерос опублікував у соцмережі пост, що два дні тому НАБУ нібито затримало помічника депутата зі «Слуги народу» Олександра Юрченка за хабарництво. Наступного дня партії «Слуга народу» заявили про намір Юрченка написати заяву про вихід із фракції. В Офісі президента підтримали це рішення.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України закликало генерального прокурора Ірину Венедіктову підписати підозру народному депутату щодо «отримання неправомірної вигоди» за внесення пропозицій до одного із законопроєктів. Вона зробила це 17 вересня.

У НАБУ вказали, що раніше помічникові депутата повідомили про підозру в отриманні хабаря. 15 вересня цьому помічникові Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн 552 тисяч гривень застави. У ВАКС повідомили Радіо Свобода, що підозрюваний вніс заставу 16 вересня в повному обсязі.

Олександр Юрченко є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами комітету Верховної Ради України з питань енергетики і житлово-комунальних послуг.