Підозра у вживанні наркотиків і незадеклароване авто: що відомо про ДТП з участю колишнього «слуги народу» Юрченка?   

Діана Делюрман

Колишній «слуга народу», а нині позафракційний народний депутат Олександр Юрченко потрапив у дорожно-транспорту пригоду (ДТП), в результаті чого потрапив у скандал. Про що саме йдеться?

Де і як сталося ДТП?

У четвер 8 липня народний депутат Олександр Юрченко врізався в авто Всеволода Боровця. Це сталось у центрі Львова.

Після інциденту парламентар намагався утекти з місця події, але не зміг через затор.

Потерпілий почав знімати нардепа на відео, через що, як каже Боровець, Юрченко напав на нього.

Що каже потерпілий і сам Юрченко?

За словами потерпілого Всеволода Боровця, Юрченко поводив себе «неадекватно» і «агресивно».

«Він декілька разів вдарив та штовхнув мене. Казав, що я буду мати проблеми», – стверджує чоловік.

Сам Юрченко наразі інцидент не коментував.

Радіо Свобода телефонувало до народного депутата, але телефон був «поза зоною».

Відмовився Олександр Юрченко коментувати інцидент також іншим ЗМІ,

Звідки взялася інформація про наркотики?

Про це, зокрема, розповів потерпілий Всеволод Боровець. За словами Боровця, експрес-тест виявив у народного депутата «екстазі».

«Координація його рухів була порушена, він мав плями на обличчі, ненормальні зіниці», – зазначає чоловік.

Ймовірними висновками з лабораторії, у яких йдеться про наркотичне сп’яніння Юрченка, поділився і екс«слуга народу», а нині позафракційний депутат Гео Лерос.

Що каже поліція?

У львівській поліції зазначають. що на винуватця ДТП склали протокол.

«Під час складання матеріалів в одного з учасників було виявлені ознаки сп'яніння. 32-річного водія Ford Mustang було доставлено у медичний заклад для експертизи. Також в медичний заклад було доставлено іншого учасника ДТП», – розповів заступник командира батальйону Управління патрульної поліції у Львівській області, капітан поліції Андрій Пушкар.

Він також додав, що всі матеріали наразі скеровані до суду, який має надати правову оцінку діям учасників ДТП, а також остаточно вирішити, чи був водій Ford Mustang у стані наркотичного сп'яніння, чи ні.

Що не так з автомобілем, на якому був під час ДТП Юрченко?

На момент аварії Олександр Юрченко перебував за кермом автомобіля Ford Mustang, якого немає у його декларації.

Згідно з опублікованим Гео Леросом ймовірним протоколом щодо Юрченка, авто оформлене на особу на ім’я «Єрмак І.О.», хоча номерний знак автівки КА 1988 СТ натякає на рік народження Юрченка.

Чим відомий Юрченко?

Олександр Юрченко – народний депутат і голова підкомітету з питань поводження з побутовими відходами.

Восени 2020 року його виключили з фракції «Слуга народу». Це сталося через підозру в корупції народного обранця. За даними слідства, Юрченко просив передати хабар за внесення пропозицій до проєкту «Про управління відходами» і за подальший підкуп колег з комітету.

в корупції народного обранця. За даними слідства, Юрченко просив передати хабар за внесення пропозицій до проєкту «Про управління відходами» і за подальший підкуп колег з комітету. Вищий антикорупційний суд застосував до Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За депутата внесли заставу у розмірі 3 мільйони гривень і він вийшов із СІЗО.

Юрченко заперечує свою провину і має намір довести свою непричетність у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

За даними порталу «Слово і діло» , з 50 своїх передвиборчих обіцянок Юрченко виконав 11. А 38 – в процесі виконання.

Радіо Свобода опублікує усі коментарі народного депутата Олександра Юрченка, як тільки він їх надасть.