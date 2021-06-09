Суд відмовився задовольнити позов брата Єрмака до Гео Лероса через плівки

Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити позовні вимоги брата голови офісу президента Дениса Єрмака до народного депутата Гео Лероса у справі про образу честі й гідності. Про це адвокатське об’єднання «Міллер», яке представляло інтереси Лероса, повідомило 9 червня. Рішення суду оприлюднене напередодні.

«У позовних вимогах Денис просив визнати недостовірною та спростувати інформацію про те, що він нібито здійснює «торгівлю» посадами у держорганах за сприяння свого брата, впроваджує «свою програму» в силові відомства та «заробляє на державі», – нагадали адвокати.

Єрмак вимагав від Лероса публічно спростувати свої слова і виплатити компенсацію в 1 гривню.

Натомість суд розцінив висловлювання Лероса як оціночні судження. За законом, такі судження не підлягають спростуванню. Крім того, суд вказав на те, що наведене в матеріалах справи посилання на допис Лероса у Facebook веде на недоступну для перегляду сторінку.

«До того ж, із наданих скріншотів не вбачається порушення особистих немайнових прав позивача (особисто), у публікації не вказано про будь-які конкретні дії позивача, а лише зазначено про певну причетність позивача до дій його брата. Позивачем не надано доказів, що саме ОСОБА_2 (Лерос – ред.) є належним відповідачем, доказу того, що зазначена сторінка належить ОСОБА_2», – йдеться у рішенні суду.

Наразі невідомо, чи буде Денис Єрмак оскаржувати рішення суду.

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29 березня 2020 року народний депутат, на той момент член фракції «Слуги народу» Гео Лерос опублікував у фейсбуці відеокадри, на яких брат голови Офісу президента проводить кілька розмов. Законодавець називає ці зйомки «відеодоказами», як «Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звичайно, заробіток на державі».

Сам голова Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до СБУ та ДБР, «щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Гео Лероса».

Пізніше Лерос направив звернення директору Національного антикорупційного бюро з проханням перевірити та дати оцінку інформації, яка міститься на цих відеозаписах. У вересні його виключили з фракції «Слуги народу».

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Брат Андрія Єрмака Денис заявив, що є «вільним громадянином, який має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися із ідеями громадян, проєктами». Він наголосив, що в нього є громадська організація «Українське бюро національного розвитку», що «займається розробками, науковими адаптаціями проєктів, пов’язаних з економікою, соціонікою».

Програма журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») отримала від народного депутата копію записів на день раніше. Журналісти встановили ключових фігурантів записів та особу того, хто записував розмови. Це 39-річний уродженець Харкова Дмитро Олександрович Штанько. Він закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ.

На «плівках», які є у розпорядженні «Схем», немає чітко зафіксованої передачі грошей безпосередньо самому Денисові Єрмаку. Водночас помічник Єрмака та автор зйомки між собою детально обговорюють, скільки коштуватиме кандидатові та чи інша посада і як розподіляється отриманий прибуток між учасниками схеми, включно з часткою брата нинішнього голови ОП.