Через аварію частина Києва залишилася без світла – ДТЕК

Вдень 9 липня у столичному мікрорайоні Жуляни сталася аварія, через яку зникло світу у сотнях будинків. Про це повідомили у ДТЕК.

«Сьогодні, о 10:50 сталося аварійне відключення однієї з секцій обладнання на підстанції «Теремки». Через це залишились знеструмленими 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків у мікрорайоні «Жуляни», – мовиться у повідомленні.

Станом на 13:00 світло вдалося повернути у 24 багатоповерхівки та 100 приватних будинків.

У ДТЕК обіцяють, що найближчим часом електропостачання відновлять у решті знеструмлених будинках.