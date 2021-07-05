Через негодну знеструмлені 29 населених пунктів – ДСНС

Через погодні умови станом на ранок 5 липня знеструмлена низка населених пунктів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач знеструмлено 29 населених пункти у чотирьох областях (Київська – 20, Донецька – п’ять, Запорізька – три та Кіровоградська – один). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго», – йдеться в заяві рятувальників.

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Зокрема, за повідомленням, у Бердянську внаслідок короткочасного дощу та поривів вітру були тимчасово знеструмлені 110 баз відпочинку. Електропостачання відновили близько 3 години ранку 5 липня.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грози в усіх регіонах України 5 липня.