ДСНС попереджає про грози по всій Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про ускладнення погодних умов у всіх регіонах України.

«5 липня в Україні грози, вдень у південних та центральних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Вдень температура повітря складатиме +23…28 градусів, на сході – до +31.

У Києві сьогодні вдень +26…28, вдень дощ, гроза.