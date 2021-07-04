В Україні через грозу і вітер знеструмлені 24 населених пункти – ДСНС

Через негоду (пориви вітру, дощ, гроза) без електроенергії в Україні залишилися 24 населених пункти, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 24 населених пункти у 2 областях (Донецька – 14 та Луганська – 10)», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, бригади обленерго проводять ремонтні роботи.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні пануватиме тепла, місцями з дощами та вітром погода, всюди переважно короткочасні дощі, грози, у більшості південних і центральних областей місцями значні дощі.

Вітер північно-західний, у північно-східних областях північно-східний, 7-12 м/с; у більшості південних та центральних областей місцями град та шквали 15-20 м/с.

Температура у західних областях 20-25°, на решті територій 24-29°, на сході до 32°.

У Києві в неділю вдень короткочасний дощ, гроза; температура 26-28°.

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