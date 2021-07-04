Українців попередили про «небезпечні метеорологічні явища»

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили про метеорологічні ризики у зв’язку з очікуванням негоди в понеділок, 5 липня.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища. У Києві та області найближчої години з утриманням до кінця доби 4 липня подекуди град та шквали 15-20 м/с, вдень 5 липня гроза (І рівень небезпечності, жовтий). 5 липня в Україні грози, вдень у південних та центральних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці вказує, що 5 липня у більшості областей короткочасні грозові дощі, лише на північному сході без істотних опадів. Температура повітря завтра +25+29 градусів, на Заході +23+27. У Києві можливі дощі, температура повітря +27.

«Найближчим часом градуси будуть без особливих змін, а ось через тиждень спека посилиться», – повідомляє Наталка Діденко.

Згідно з кліматичною характеристикою липня від Укргідрометцентру, середня температура повітря для цього місяця в Україні становить 19-24.8°, в Карпатах 13-18° тепла. Місячна кількість опадів очікується на рівні 34-91 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103-155 мм, що в межах кліматичної норми.

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