Через негоду перебої з електрикою є у чотирьох областях – ДСНС

Через негоду (пориви вітру, дощ, гроза) в Україні знеструмлено 124 населених пункти у чотирьох областях, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«Хмельницька – 44 (населених пункти – ред.) , Львівська – 42, Київська – 25 та Житомирська – 13», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, бригади обленерго проводять ремонтні роботи.

Як повідомляє Укргідрометцентр, сьогодні в Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура повітря у західних, більшості північних та Вінницькій областях 23-28°, на решті території 27-32°.

У Києві у п’ятницю короткочасний дощ, гроза, температура 26-28°.

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