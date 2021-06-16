В Україні через грозу і вітер знеструмлені 177 населених пунктів – ДСНС

Через негоду (пориви вітру, гроза) без електроенергії в Україні залишилися 177 населених пунктів, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено знеструмлено 177 населених пунктів у 8 областях, а саме: Дніпропетровська – 47, Донецька – 39, Полтавська – 28, Кіровоградська – 27, Черкаська – 21, Київська – 11, Чернівецька – 3 та Запорізька – 1», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, бригади обленерго проводять ремонтні роботи.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні очікуються короткочасні дощі, грози; в південних і центральних областях місцями значні дощі, вдень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, лише у західних областях без опадів. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура 23-28°, у південній частині 20-25°.

У Києві в середу місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Температура 26-28°.