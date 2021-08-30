В Офісі президента розповіли, чому перенесена зустріч Зеленського та Байдена

Перенесення зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом пояснюється тим, що розвиток подій в Афганістані вимагає надзвичайної уваги американської сторони саме до цієї теми. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Відверто кажучи, трошки дивує в даному контексті термін «Перенесли зустріч». Це ж не одноденний візит. Програма дуже насичена, десятки різноманітних зустрічей. І все це узгоджувалося до останнього моменту. Тому жодних конспірологічних чи будь-яких інших підтекстів у рішенні перенести саме зустріч віч-на-віч президентів з 31 серпня на 1 вересня немає і не може бути. Ситуація цілком зрозуміла і пояснюється виключно тим, що драматичний розвиток подій в Афганістані вимагає надзвичайної уваги американської сторони саме до цієї теми», – заявив Подоляк.

За його словами, перед візитом в рамках звичайного узгодження графіку було вирішено, що зустріч президентів відбудеться після 31 серпня, бо це крайній термін для виведення американських військ та дипломатів з Афганістану.

«Для української сторони зустріч лідерів саме 1 вересня дає можливість залучити більше уваги в іншій інформаційній картині і довести більше необхідних Україні тез до американської аудиторії», – додав Подоляк.

Раніше представниця Білого дому підтвердила Радіо Свобода, що зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом знову перенесли, тепер на 1 вересня.

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила напередодні, що Зеленський перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня і 1 вересня, після чого поїде до Каліфорнії.

Окрім зустрічі з Байденом, за її словами, Зеленський планує зустрітися з «очільниками ключових для українсько-американських відносин міністерств», а також взяти участь у двох презентаціях для медіа, громадськості та аналітиків.