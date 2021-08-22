Події в Афганістані не загрожують розвитку співпраці України і США в сфері оборони – Кулеба

Розвиткові співпраці України і США в сфері оборони не загрожують нинішні події в Афганістані, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«У Вашингтоні зараз всі зосереджені виключно на питанні Афганістану. І розмірковувати, з ким тепер вони будуть більш тісно взаємодіяти, – просто зараз не до цього. Рівень проблем, які вони вирішують, вимагає повної концентрації на темі Афганістану. Я вважаю, що ніщо не загрожує наразі розвитку співробітництва між Україною і США в сфері оборони. І в нас буде все там динамічно і позитивно розвиватися», – сказав Кулеба в програмі «Суботнє інтерв’ю» на Радіо Свобода.

Він додав, що питання співпраці в оборонній сфері буде обговорюватися під час візиту президента України до США. Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден зустрінуться 30 серпня у Вашингтоні.

Багато країн світу, в тому числі Сполучені Штати й Україні, нині намагаються розширити зусилля щодо евакуації своїх громадян з Афганістану, а також афганців, які працювали в іноземних посольствах, неурядових організаціях, силах НАТО тощо, на тлі захоплення влади «Талібаном».

22 серпня українським військовим літаком з Кабула евакуювали 83 людини, зокрема 31-го українця. На території Афганістану залишається понад 100 українців.