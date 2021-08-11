Затверджено cтратегію комунікації з питань інтеграції до НАТО – ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року», повідомила пресслужба Офісу президента.

«Документ має на меті налагодити системну інформаційну взаємодію між державними органами та українськими громадянами задля донесення до кожного українця змісту та практичної цінності членства України в альянсі, необхідності впровадження відповідних реформ та їхнього зв’язку з євроатлантичною інтеграцією нашої країни», – мовиться в повідомленні.

В Офісі президента очікують, що передбачені стратегією кроки сприятимуть зростанню в українському суспільстві підтримки стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в альянсі, а на міжнародному рівні – підтримки євроатлантичних прагнень України та необхідних для цього реформ.

Президент також доручив уряду у тримісячний строк розробити та затвердити план заходів щодо втілення затвердженої стратегії, реалізувати її передбачено в чотири етапи, зазначили в ОПУ.

На саміті Північноатлантичного союзу було знову підтверджено, що Україна зможе отримати план дій щодо членства в НАТО і стати членом, здійснивши необхідні реформи.

А президент США Джо Байден після того саміту також підтвердив, що в разі здійснення цих реформ, у першу чергу в галузі боротьби з корупцією, вступові України не завадить і нинішня окупація частин її території Росією.

НАТО і Байден також вкотре підтвердили, що Росія не має права вето з цього питання, і щодо можливого вступу України в НАТО будуть вирішувати самі країни-членкині цього союзу.

Росія ж продовжує твердити, що для неї ймовірний вступ України до НАТО був би «червоною лінією», перетину якої вона не потерпить.

Стратегічний курс України на набуття членства в Європейському союзі й НАТО закріплений у Конституції України з початку 2019 року.