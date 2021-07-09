Зеркаль розповіла, від чого залежить вступ України до НАТО та ЄС

Вступ України до Північноатлантичного альянсу та Європейського союзу залежить від проведення реформ та геополітики, заявила надзвичайний та повноважний посол, радниця міністра енергетики Лана Зеркаль в програмі Радіо Свобода Свобода Live.

«Це, перш за все, про реформи. Друге – це, дійсно, геополітика. Але геополітика також пов’язана з певними чинниками. Наш імідж відіграє дуже важливу роль в цій геополітиці. Коли нам перестануть ставити весь час питання про боротьбу з корупцією, думаю, що ні в кого не буде виникати питання щодо того, чи може Україна стати членом Європейського Союзу чи ні», – сказала Зеркаль.

Вона зазначила, що Росія робить дуже багато для того, щоб «підтримувати імідж України як failed state – країни, яка не відбулася».

На недавньому саміті Північноатлантичного союзу було знову підтверджено, що Україна зможе отримати план дій щодо членства в НАТО і стати членом, здійснивши необхідні реформи.

А президент США Джо Байден після того саміту також підтвердив, що в разі здійснення цих реформ, у першу чергу в галузі боротьби з корупцією, вступові України не завадить і нинішня окупація частин її території Росією.

НАТО і Байден також вкотре підтвердили, що Росія не має права вето з цього питання, і щодо можливого вступу України в НАТО будуть вирішувати самі країни-членкині цього союзу.

Росія ж продовжує твердити, що для неї ймовірний вступ України до НАТО був би «червоною лінією», перетину якої вона не потерпить.