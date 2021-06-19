«10 років – теоретично це можливо»: Разумков про вступ України до НАТО

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що, на його думку, вступ України до НАТО теоретично можливий у 10-річний термін.

На запитання про можливість вступу України в найближчому майбутньому Разумков відповів у «Суботньому інтерв’ю»: «Давайте відверто: якщо ми говоримо про найближче майбутнє, то це який термін? Для кожного він свій. Сказати, що це відбудеться через рік? Ні. Давайте будемо відверті, за рік це зробити ми не зможемо».

«Є позиція, яку ми чуємо від наших іноземних партнерів. Їх треба буде переконувати. Ми повинні провести багато реформ для того, щоб відповідати і стандартам НАТО в плані обороноздатності, і в плані стандартів забезпечення української армії, і багато інших речей, з одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що це не лише військовий блок, а й гуманітарна організація, з якою ми також багато років співпрацюємо і рухаємося в цьому напрямку», – додав він.

«10 років – теоретично це можливо. Я намагаюся не обіцяти того, в чому я не впевнений. А тут залежить не лише від мене, не лише від української сторони, але й від багатьох чинників, які сьогодні є як в Україні, так і за її межами», – сказав голова Верховної Ради.

«Треба бути відвертим і щодо себе, і щодо людей. Не треба брехати, не треба видавати бажане за дійсне. Але ми точно не можемо сісти, скласти ручки і чекати, що хтось нам щось принесе. Ми повинні працювати», – наголосив він.

На недавньому саміті Північноатлантичного союзу було знову підтверджено, що Україна зможе отримати план дій щодо членства в НАТО і стати членом, здійснивши необхідні реформи.

А президент США Джо Байден після того саміту також підтвердив, що в разі здійснення цих реформ, у першу чергу в галузі боротьби з корупцією, вступові України не завадить і нинішня окупація частин її території Росією.

НАТО і Байден також вкотре підтвердили, що Росія не має права вето з цього питання, і щодо можливого вступу України в НАТО будуть вирішувати самі країни-членкині цього союзу.

Росія ж продовжує твердити, що для неї ймовірний вступ України до НАТО був би «червоною лінією», перетину якої вона не потерпить.