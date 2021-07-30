Зеленський призначив Галібаренко головою Місії України при НАТО

Президент України Володимир Зеленський призначив Наталію Галібаренко головою Місії України при НАТО.
Про це йдеться в указі голови держави, оприлюдненому 30 липня.
У липні минулого року президент Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади посла України у Великій Британії, на якій вона перебувала з вересня 2015 року.
У травні 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Місію України при НАТО вперше може очолити жінка, але імені кандидатки він тоді не назвав.
З 2019 року виконувачем обов’язків голови Місії України при НАТО був Георгій Толкачов. До цього, упродовж 2017-2019 років, посаду обіймав Вадим Пристайко.
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