Зеленський призначив Галібаренко головою Місії України при НАТО

Президент України Володимир Зеленський призначив Наталію Галібаренко головою Місії України при НАТО.

Про це йдеться в указі голови держави, оприлюдненому 30 липня.

У липні минулого року президент Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади посла України у Великій Британії, на якій вона перебувала з вересня 2015 року.

У травні 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Місію України при НАТО вперше може очолити жінка, але імені кандидатки він тоді не назвав.

З 2019 року виконувачем обов’язків голови Місії України при НАТО був Георгій Толкачов. До цього, упродовж 2017-2019 років, посаду обіймав Вадим Пристайко.